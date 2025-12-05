Rubén Sellés, prudente con la lesión de Saidu

El técnico del Real Zaragoza valoró la derrota ante el Burgos en la segunda ronda de la Copa del Rey al tiempo que informó sobre la jugada que terminó con la sustitución del jugador de Ghana

Buscaba el Real Zaragoza este pasado jueves sumar su cuarta victoria consecutiva. En el horizonte, una racha de cinco triunfos que fijó Fran Escribá hace un par de temporadas. El Burgos aguó la fiesta de un Real Zaragoza que sigue dando muy buenas sensaciones y que si es capaz de trasladarlas a LaLiga Hypermotion como ha hecho en anteriores jornadas, estará más pronto que tarde, fuera de los puestos de descenso.

La lesión de Saidu en el Zaragoza

Rubén Sellés tuvo que lamentarse de una lesión que le obligó a hacer un cambio antes de que se cumpliese la primera media hora. Saidu se tuvo que retirar a los 24 minutos y Rubén Sellés explicó que el jugador de Ghana lleva tiempo teniendo problemas con ese tobillo: "Es un tobillo que viene dándole problemas prácticamente desde que llegamos. Es una jugada desafortunada en la que se resbala y el tobillo gira de una manera un tanto fea. Tenemos que esperar a las valoraciones del médico y hacer más pruebas mañana. No quiero aventurar nada".

Sobre el encuentro, Sellés habló de que a los maños se le fue la eliminatoria por un detalle: "Hay mucha gente trabajando muy bien y creíamos que era el momento oportuno para que dieran un paso adelante y pudieran ser titulares y competir. El partido ha sido competido. Hemos competido igual que el oponente y se nos ha escapado por un detalle".

Precisamente el gol que decantó la eliminatoria para el Burgos llegó con Saidu en el suelo y tras no pararse el juego. Rubén Sellés se quejó tímidamente de este hecho y prefirió mirar hacia delante: "Estábamos protestando que ha habido parones de juego por jugadores que han caído del equipo contrario y en esa jugada que ha caído Saidu no se ha parado el juego. Hemos hablado con los árbitros, pero la acción ya estaba hecha. Vamos a correr un tupido velo y seguir".

El carácter del Real Zaragoza

Rubén Sellés destacó que el Real Zaragoza, a pesar de los numerosos cambios, siguió manteniendo su identidad este pasado jueves en Copa: "La identidad que tenemos creo que se va repitiendo partido tras partido. Hoy hemos hecho once cambios y hemos sido competitivos. Hemos tenido un equipo reconocible que desde el primer minuto ha ido a por el partido. Obviamente, cuando haces tantos cambios tiene un tiempo de ajuste, pero hemos sido un equipo que quería ganar y ser mejor que el rival que tenía delante. Es el carácter que debemos tener. Como equipo seguimos creciendo y recuperando gente para la causa. Hay que utilizar esta derrota del mejor modo posible y preparar el siguiente partido".

Elogios a Ale Gomes

El Real Zaragoza está viendo el nacimiento de un jugador de futuro como Ale Gomes. Ante el Burgos disputó los 120 minutos y ya ha participado en cinco encuentros con los maños. Sellés elogió su evolución: "En la línea que viene haciendo. Es un chico excepcional que está adaptándose a la categoría y que está solucionando de manera muy solvente situaciones que a otros jugadores les cuesta tiempo el poder resolverlas. Nosotros seguimos contando con él como un valor muy activo del club. Ha tenido minutos hoy, ha tenido minutos en Liga, el día que salió en Eibar por la lesión de Insua fue crucial para el equipo... Tenemos que seguir apoyándole y actualmente es casi como cualquier otro miembro de la plantilla".