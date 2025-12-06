Las posibles sanciones a las que se enfrenta Aridane

Según el convenio de los futbolistas, Aridane puede enfrentarse a un sanción grave por su consumo de alcohol, incluso estas pueden venir derivadas de la propia Federación Española de Fútbol. Una de ellas puede ser la suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días

Mientras que el Almería ha recuperado sensaciones en LaLiga Hypermotion tras su victoria frente al Andorra, se ha visto envuelto en un capítulo especial protagonizado por uno de los fichajes de esta temporada como es Aridane Hernández, el cual se ha visto envuelto en un accidente de tráfico al estar afectado por un nivel de alcoholemia mayor al permitido. Así pues, tras lo ocurrido, se enfrenta a multitud de sanciones por el suceso cometido.

Aridane, afectado por el alcohol

La noticia, de la cual se hizo eco ESTADIO Deportivo contaba que el jugador, sobre las 3:30, iba en su vehículo cuando este colisionó contra tres coches estacionados en la calle y tras esto, todo apuntan que el jugador abandonó la vía pública tras el impacto e introdujo el coche en su garaje privado, aunque fue localizado por los agentes gracias a los testigos y las cámaras de la zona. Tras esto, se enfrenta a varias sanciones donde el jugador no sale especialmente favorecido. Estas podrían ser tanto a nivel deportivo como jurídicas.

Las posibles sanciones a Aridane

En primer lugar, algo que parece seguro es la multa económica que puede imponerle su club. Este suceso en forma de accidente, condicionado por el estado del defensa, está considerado grave según el convenio colectivo entre la patronal y el sindicato. Este dice lo siguiente: "El consumo habitual de tabaco y de bebidas alcohólicas en grado tal que pueda perjudicar la salud del deportista, así como cualquier otra actuación o conducta extradeportiva que repercutan grave y negativamente en su rendimiento profesional o aquéllas actuaciones o conductas que menoscaben de forma notoria la imagen del club o entidad deportiva."

Más allá de esto, se considera aún más grave lo siguiente: "La desobediencia que implicase grave quebranto de la disciplina o que causase perjuicio grave al Club/Sad, incluido el quebrantamiento de sanción." En caso de que se determine que este acto entre en la categoría de muy grave, podría ser suspendido de empleo y sueldo durante un periodo de entre once a treinta días. En caso de que entre en la categoría de grave el periodo se reduciría de dos a diez días.

Una multa como parte del castigo

Al margen de la posible suspensión de los partidos, el jugador puede exponerse a una multa económica de hasta el 7% en los sueldos iguales o inferiores a los 100.000 euros mensuales y que podría añadirse un 4% más cuando el sueldo mensual sea superior. En caso de entrar en la categoría de muy grave, sería una multa de hasta el 25% en los sueldos inferiores a los cien mil euros y que podría ser hasta un 10% más si supera esta cantidad mensual.

En cuanto a las consecuencias disciplinarias que afecten a la dignidad y decoro deportivos la normativa es tajante y afirma que "Los/as que cometan actos notorios y públicos que afecten a la dignidad o decoro deportivos, cuando revistan una especial gravedad, o reincidencia en infracciones graves de esta naturaleza, serán sancionados con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones: - Inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años".