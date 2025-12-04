La buena noticia de la eliminación del Almería

Rubi comentó en rueda de prensa lo positivo de que Patrick Soko, que aún no había marcado con los andaluces, se estrenase. No sirvió de mucho porque el Eldense les apeó de la Copa del Rey

El Almería quería seguir avanzando en la Copa del Rey y así lo transmitió Rubi desde la primera ronda donde apostaba por llevar el torneo copero al UD Almería Stadium. Esto sería síntoma de medirse muy probablemente a un equipo de Primera, tal y como pasó el año pasado cuando recibió al Sevilla y lo eliminó en una noche para el recuerdo.

Este pasado miércoles tenía que eliminar al Eldense para poder recibir a un Primera en la siguiente ronda pero el plan se fue al traste tras la derrota en el Nuevo Pepico Amat por 2-1. De las pocas cosas positivas de este partido para el Almería fue el gol de Patrick Soko, que tras llegar el pasado verano procedente del Huesca, aún no se había estrenado de cara a portería. Rubi destacó este aspecto en rueda de prensa.

Rubi elogia a Soko tras su primer gol con el Almería

Patrick Soko, que a mediados de diciembre será baja por acudir con Camerún a la Copa África tal y como les contamos en ESTADIO Deportivo esta misma semana, abrió el marcador para los andaluces en el minuto 30 tras una gran internada por banda izquierda que resolvió con su pierna derecha colocándola al palo largo del portero del Eldense.

Rubi habló de la confianza que supone para un delantero el marcar gol aunque en el caso de este pasado miércoles, no sirviese de mucho: "Los delanteros necesitan de vez en cuando ver portería para coger esa confianza y creo que es una buena noticia que hoy haya marcado, aunque no nos sirve de mucho hoy porque no hemos ganado".

La racha negativa del Almería de la que Rubi prefiere no preocuparse

Rubi fue cuestionado por la racha de tres partidos que ya acumula el Almería sin ganar y que le ha llevado a perder la opción de ponerse líder en Segunda tras perder ante el Ceuta y el quedar apeado de Copa del Rey en la segunda ronda: "Para nada. No me preocupa. Esto es un partido de Copa del Rey, completamente diferente a todo lo habitual. El otro día no ganamos, pero tú sabes por qué. Sabíamos que había días que nos iban a costar más y ahora se han juntado un par de tres. A pensar en el Andorra y a ir convencidos de que ese partido sí que lo tenemos que sacar".

Por último Rubi habló sobre Bruno Iribarne, el tercer portero del Almería, que ayer contó con la oportunidad de jugar la Copa del Rey: "Es un jugador más de la plantilla. Siempre he dicho que tengo tres grandes porteros y ellos ya sabían que iban a participar. Si conseguíamos el pase en la primera ronda le iba a tocar. Para nosotros es muy importante que Bruno tenga minutos porque es un jugador con un gran presente".