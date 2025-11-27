El Burgos sigue los pasos del Almería y también protesta

El conjunto burgalés ha elevado al CTA una queja por los últimos arbitrajes, especialmente el sufrido ante el Racing de Santander la pasada jornada. Ramis también mostró preocupación por las diferentes interpretaciones de los árbitros

El Burgos sufrió el pasado fin de semana ante el Racing de Santander en un partido que estuvo marcado por la polémica. Los de Ramis se están jugando estar en los puestos de play off de ascenso a Primera de aquí al final de la campaña y no quieren que sus derrotas sean fruto de errores arbitrales. Así, según informa el diario AS, el Burgos habría remitido al CTA (Comité Técnico de Árbitros) un informe detallado con las acciones que a juicio del club no han sido sancionadas cuando si deberían de haber sido penalizadas. Este informe recoge los supuestos errores arbitrales desde el comienzo de la temporada.

Algunos de los errores de los que se queja el Burgos

El Burgos, en el informe enviado al CTA, tiene entre otros errores arbitrales la agresión que sufrió el capitán Curro Sánchez ante el Leganés cuando Diawara le pisó cuando estaba en el suelo y no supuso la expulsión. Sobre esta jugada, el CTA reconoció posteriormente que el jugador del Leganés debería de haber terminado expulsado. También recoge el informe del Burgos dos errores, a su criterio, del duelo ante el Racing de Santander. Uno de ellos es la no expulsión de Pablo Ramón tras derribar a Fer Niño y siendo el defensor cántabro el último defensor. También recoge la intervención del VAR como decisiva para que el colegiado del choque ante el Racing de Santander cambiase su criterio y decidiese dar por válido el gol de Asier Villalibre.

"Son muchas semanas con muchos errores, nosotros seguiremos trabajando igual, pero hay que tener un punto de mejora importante"

Ramis habla de preocupación por la falta de criterio unificado de los árbitros

El técnico del Burgos habló este jueves en la previa del encuentro de los albinegros ante el Ceuta de este próximo sábado en el Alfonso Murube. Como es lógico, Ramis habló sobre las decisiones arbitrales en lo que va de temporada y se mostró preocupado por la falta de un criterio único: "Demasiados errores en muchos partidos y no solamente en los nuestros. Es preocupante, nos produce mucha incomodidad. Me gusta referirme al juego y no a otras cuestiones, ojalá todo pase desapercibido, pero son situaciones tan importantes que el otro día hubo tres decisiones que con una revisión como ha pasado en otros partidos, son claras. Si las comparas con otros partidos, la situación es preocupante cuando lo que queremos es no hablar de estas cosas. Que alguien explique si esas tres claras decisiones no afectan al devenir del partido. Ese es mi punto de vista y claro que preocupa porque nosotros entrenamos toda la semana el plan del partido y no trabajamos circunstancias extrañas. Son muchas semanas con muchos errores, nosotros seguiremos trabajando igual, pero hay que tener un punto de mejora importante. Hay un nivel de interpretación de unos a otros muy diferente y eso preocupa".

Ramis también se quejó de que a los entrenadores se les sancione con dos partidos por protestar: "Siempre hemos mostrado nuestro desacuerdo con esa norma de dos partidos a los entrenadores, cuando a un jugador por una protesta es uno. Entiendo que eso debería de cambiar o, al menos, es nuestra propuesta. A no ser que sea una situación que obligue a una sanción mayor". El Almería ya informó este pasado miércoles de que enviaría al CTA una queja formal tras la polémica en el duelo frente al Ceuta.