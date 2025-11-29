Ramis no pone paños calientes en el Burgos: "Hemos estado muy flojos"

El técnico del cuadro no trató de buscar excusas a la derrota por la mínima ante un Ceuta que se les pega en la clasificación de LaLiga Hypermotion

Tenía el Burgos este sábado una importante oportunidad de dar un paso clave en la pelea por los puestos de play off. Delante un Ceuta que venía de tener poco descanso tras medirse a Deportivo de La Coruña y Almería en apenas tres días. Pero se encontró el Burgos a un Ceuta que está nuevamente de moda y que gracias al gol de Matos terminó dejando los tres puntos en el Alfonso Murube. Tras la derrota, Luis Miguel Ramis no se anduvo con rodeos para tratar de buscar excusas en la derrota.

Ramis no busca excusas con la derrota del Burgos

Ramis habló de falta de intensidad de los jugadores del Burgos y cómo esta provocó el gol del Ceuta: "Hemos estado muy flojos en intensidades defensivas en los primeros treinta y cinco minutos, el reflejo ha sido el gol donde no hemos presionado bien, han progresado, llegábamos tarde a todo, hemos dejado que llegaran hasta el área pequeña, cualquier jugador del Ceuta podía llegar, hemos estado muy pasivos y cuando dejas metros, el rival te salta líneas con mucha facilidad y se presenta en el área. Hemos sido poco contundentes".

El técnico del Burgos si valoró el trabajo en el segundo tiempo de sus jugadores con un cambio en el esquema: "Hemos intentado cambiar el esquema en la segunda parte y nos ha ido mejor porque hemos ganado en intensidad de movimientos hacia adelante. Presionábamos a otras alturas, hemos empezado a encontrar jugadores por dentro, por fuera y hemos tenido ocasiones".

Aumentó la dureza de las declaraciones Ramis cuando habló de que las ausencias de este sábado no deberían de haber supuesto una excusa para no ser competitivos ante el Ceuta: "Tenemos recursos suficientes de inicio y durante el partido, no es bueno tener jugadores fuera, pero confío en los que hay que van sumando minutos, son igual de importantes todos y van a tener participación durante toda la temporada, en momentos que van a aparecer. Éramos los suficientes para haber podido hacer muchas más cosas mejor". Ramis pidió más constancia a la hora de crecer en los partidos: "Hoy no hemos estado bien en esa primera fase del partido, ellos lo han aprovechado, lo hemos intentado, pero debemos de crecer mucho más en muchos momentos del partido y de manera más constante".

Ramis conocía bien al Ceuta

Por último, Ramis no escondió que sabía el Ceuta que se encontraría: "Es lo que a hecho en muchos minutos de sus partidos de casa, por la capacidad combinativa que tienen, también es verdad que les hemos puesto en pocas dificultades cuando ellos tenían el balón. Cuando hemos sido más intensos y hemos tocado más, hemos tenido más posibilidades. Por supuesto que en la primera parte no ha habido forma porque llegábamos tarde a todo y ellos crecen mucho más ofensivamente, cogen más energía y juegan mucho más lejos de la portería contraria".