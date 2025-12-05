Rubi define la estrategia para el mercado de fichajes

Rubi ha tratado varios temas de cara al encuentro de esta jornada frente al Andorra este fin de semana. El partido se disputará este sábado a las 14:00 y en la previa del mismo ha tratado el tema de los fichajes de cara al mercado invernal donde tiene que claro que se debe abrir la puerta a nuevas incorporaciones. "No tenemos problema para inscribir a futbolistas"

A pesar de que el Almería se encuentra en una gran posición en LaLiga Hypermotion, las últimas sensaciones no están siendo buenas ya que el equipo cayó en el encuentro atrasado frente al Ceuta a finales de noviembre. A esto hay que sumarle la derrota en Copa del Rey donde el equipo de Rubi fue eliminado frente al Eldense, rival con el que se enfrentó la pasada campaña en la división de plata.

Rubi y el mercado de fichajes

El míster ha hablado sobre varios temas donde destaca un mercado de fichajes que está cada vez más próximo. El técnico catalán está abierto a que vengan caras nuevas y lo ha expresado con las siguientes palabras. "El mercado de invierno está activado. Puede suponer que vengan algunos futbolistas y lo que va pasando implica que puedan venir otros perfiles. No tenemos problema para inscribir a futbolistas. Tenemos margen. Experimentos en el mercado, pocos. Hay que traer futbolistas que nos den rendimiento desde el primer día. Me gusta más lo de aquí, pero no es tan fácil".

Las malas sensaciones del Almería

Lo cierto es que el equipo se encuentra tercero en la tabla junto a Las Palmas y siguiendo la estela de los líderes, el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña pero lo cierto es que los últimos encuentros no transmiten fiabilidad. A esto que hay que sumarle la eliminación prematura en Copa del Rey, cosa que no ha gustado en el seno de la entidad. La derrota contra el Ceuta y el empate sin goles con el Huesca ha sido un tema sobre el que se ha querido referir. "Lo importante es ganar siempre. Vamos a tener tres partidos muy complicados, ya lo aviso. Hay que hacer un esfuerzo para llegar a Navidad. Si no ganamos, tenemos que seguir. El golpe de Ceuta fue durísimo, durísimo. Estábamos en nuestro mejor momento del partido y esa forma de caer fue más dura que si hubiésemos perdido por ser inferiores. Estamos sufriendo porque se nos han juntado dos lesiones. Apelo al colectivo".

Sobre este tema continuó hablando pero haciendo referencia la eliminación esta semana en una de las peores semanas del equipo en la competición este año. "Fue posiblemente la peor media parte de la temporada. El equipo preparó el partido como cualquier otro, le tuvimos un gran respeto al rival. Otra cosa es que nos fuéramos yendo abajo y no encontrásemos fórmulas en ese segundo tiempo".