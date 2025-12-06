El Albacete, con miras hacia el mercado de invierno

El Albacete ya trabaja, bajo los mandos de la dirección deportiva, en la estrategia del mercado de fichajes de enero donde pueden producirse salidas y nuevos fichajes. Sobre este tema ha hablado su técnico, Alberto González

Al igual que la mayoría de equipos de LaLiga Hypermotion, los cuales miran ya a una ventana de fichajes cada vez más cerca, el Albacete ya explora opciones de cara al mercado invernal, donde varios de sus jugadores pueden ser el foco de atención del equipo castellano manchego debido a que su cotización está subiendo durante el transcurso de esta temporada. Para esta próxima ventana de traspasos se espera que haya movimientos tanto de entradas como de salidas.

El Albacete mira al mercado

Sobre el tema de las próximas operaciones ha tenido palabras su entrenador, Alberto González que recientemente ha logrado la clasificación de la siguiente ronda de la Copa del Rey frente al Leganés, el cual significó la destitución de Paco López. Con esto se refirió en el tema de los fichajes, que deja entre ver la posibilidad de que haya altas nuevas. "Ya hay cosas habladas con la dirección deportiva aunque se trata de una información interna, si el mercado ofrece algo que claramente mejore el rendimiento, hay que tenerlo en cuenta pero no soy partidario de hacer cambios por hacer".

Betancor, un posible candidato a salir

Uno de los fichajes más ilusionantes este verano para el equipo albaceteño fue el de Jefté Betancor, pero cada día que pasaba en la escuadra de Alberto González, su ilusión sobre el se ha ido viniendo abajo. El atacante llegó con un buen cartel ya que fue máximo goleador de la Superliga griega. Estas fueron las palabras del míster sobre él. "El no está dando lo que tiene que dar o lo que le pedimos no cuadra con lo que puede dar, evidentemente no vamos a tapar que el rendimiento a día de hoy no está siendo el esperado".

Jugadores importantes que podría salir

Al margen de un jugador que no está cumpliendo con las expectativas generadas por el club, están los jugadores cotizados. Uno de ellos es Jon Morcillo donde ya hemos informado en ESTADIO Deportivo que es pretendido por equipos como el Alavés o el Athletic. Junto a este se encuentran otros como son Riki o Agus Medina. Todos los mencionados tienen algo en común, y es que finalizan su contrato a finales de esta temporada, en el mes de junio. La cosa es que en este apartado existe la tesitura de si ingresar algún dinero por los jugadores en caso de ser vendidos en enero o en caso de que no renueven, que salgan del club al concluir la presente campaña.