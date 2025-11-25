Otro equipo de Primera División se suma al interés de hacerse con Jon Morcillo

Jon Morcillo no deja de despertar interés y a los equipos de Primera División interesados se les suma el del Real Oviedo que vería en el extremo del Albacete un sustituto para Hassan, que puede salir en enero

El Albacete continúa su ciclo en LaLiga Hypermotion un poco en tierra de nadie, cosa difícil en una competición de plata donde el ascenso a través del play off y el descenso están más cerca que nunca. En paralelo a la competición liguera está viendo como el mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina y el conjunto albaceteño e está viendo afectado en estas vísperas debido a un jugador en concreto, se trata de Jon Morcillo, el cual ha despertado interés de varios equipos de Primera División en el que hay que destacar uno en especial que se ha sumado en última instancia, se trata del Oviedo.

El Oviedo, en una situación delicada, busca un refuerzo

La cosa para los de Luis Carrión en la división de oro no marchan como les gustaría, son colistas en la competición con nueve puntos y el mercado de invierno puede ser una solución. En este sentido ya se tantea algún que otro movimiento y es que según el periodista especializado en fútbol nacional, Ángel García, también conocido como Cazurreando, ha desvelado que la dirección deportiva del conjunto carbayón.

Morcillo como sustituto de Hassan

Un jugador que está en la rampa de salida en el mercado de invierno en el conjunto azulón es Hassan, el cual fue de lo más destacado la pasada campaña en la segunda máxima categoría y en esta temporada tiene ofertas para salir el próximo mes de enero. Así pues, los ovetenses buscan un sustituto de garantías aunque hay que tener en cuenta que el contrato del jugador con su club finaliza el próximo mes de junio. Lo cierto es que puede acordar un preacuerdo en el mes de enero pero dentro del club tiene la idea de que cumpla su vinculación con el club.

Morcillo y los otros equipos interesados

Morcillo es uno de los jugadores más destacados del Albacete y debido a ello ya ha generado más interés por otros equipos de la Primera División española como son el Athletic Club o el Alavés. El ex precisamente del conjunto rojiblanco ya acumula cinco goles en lo que va de campeonato, entre ellos uno de los mejores goles de la competición el pasado fin de semana frente a Las Palmas, del cual informamos en ESTADIO Deportivo. En el pasado mercado de fichajes de agosto despertó el interés de equipos como el Espanyol o el Mallorca. Lo cierto es que la realidad del jugador es la de un futbolista muy cotizado y con altas probabilidades de recalar en Primera División tarde o temprano.