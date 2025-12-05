El Albacete no está solo en Copa del Rey y espera a un Primera

El cuadro manchego estuvo acompañado por un importante número de aficionados que se desplazó hasta Butarque para ver el pase a la siguiente ronda de los de Alberto González

Este pasado jueves la Copa del Rey midió a dos equipos de Segunda. Leganés y Albacete en un choque que a la postre y tras la derrota local, supuso el despido de un Paco López que ya estaba en la cuerda floja desde la semana anterior. El Albacete se llevó el duelo ante el Leganés y se medirá a un Primera en la siguiente ronda.

Los de Alberto González celebraron el triunfo sobre el césped con una afición manchega que no dejó solo a los suyos. El propio Albacete compartió una foto en la que se ve a los jugadores posando junto a la afición desplazada a Butarque bajo el título '¡Qué locos!'. Esta imagen fue también compartida por uno de los jugadores más importantes del equipo manchego, Jesús Vallejo.

Alberto González elogia a la afición

Como es lógico, Alberto González tuvo palabras para la afición del Albacete y soñó con ver un gran ambiente en la siguiente eliminatoria en el Carlos Belmonte: "Estamos muy contentos por la afición, encima ganamos y ojalá que ahora los veamos en la siguiente eliminatoria en el Belmonte". Hablando de los canteranos, Alberto González apostó por el crecimiento de los más jóvenes y por un bonito duelo ante un Primera: "Ojalá sigan creciendo con nosotros. Esperamos un rival de Primera y disfrutar en Albacete de un gran partido, animo a la gente de la ciudad y seguro que vamos a competirlo a tope".

El análisis del triunfo del Albacete

El Albacete supo mantener a raya al Leganés pero a pesar de esto, los manchegos no materializaron las ocasiones que tuvieron en el primer tiempo. Este fue el único 'pero' para Alberto González del encuentro: "El único pero al descanso era el gol, pero hemos tenido gran nivel de concentración y eso nos ha dado la posibilidad de ganar un partido así. Hemos jugado un gran partido con rotaciones y hemos visto jugadores compitiendo y hemos mantenido el nivel, es lo que me tiene contento. Hoy ganamos con dos situaciones de contragolpe y lo que quería era ganar, lograr una victoria nunca es un problema y da motivación, además sirve para que muchos jugadores puedan jugar. Lo gestionaremos el estar en dos competiciones sin menospreciar la Copa".

La vuelta a los triunfos del Albacete

Tras reencontrarse con la victoria con el telón de fondo de la Copa del Rey, ahora el Albacete quiere emular el mismo final el próximo fin de semana ante el Burgos. Los manchegos visitarán El Plantío para medirse al Burgos. Los de Ramis están en puestos de play off y curiosamente también llevan dos jornadas perdiendo. Por tanto, alguno de los dos o incluso ambos, cortarán esa dinámica el próximo fin de semana.