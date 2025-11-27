Higinio y su mal momento en el Albacete

Las lesiones y la falta de regularidad se está cebando con Higinio que este año no pasa precisamente por su mejor momento tras haber largado su vinculación con el Albacete

En el Albacete se respiraba ilusión esta temporada por varios jugadores entre los que destacan por ejemplo Jesús Vallejo o Jon Morcillo pero no hay que olvidar a uno de los máximo goleadores la pasada campaña con la camiseta albaceteña. Este se trata del delantero Higinio Marín que tras brillar en el pasado ejercicio renovó con su actual equipo ante la tentativa de otros clubes para ficharle, sin embargo la cosa no está yendo bien para un jugador que poco a poco está cayendo en el olvido.

Un comienzo para olvidar para Higinio

De momento, esta temporada no está saliendo según los planes del jugador ni de su equipo ya que ha perdido todo el protagonismo que atesoró la pasada temporada. Esta sumido en un segundo plano donde precisamente no está destacando por su cantidad de minutos disputados. En la presente temporada, realizó su debut frente al Cádiz pero lo llamativo de esto es que salió desde el banquillo y cuando apenas se habían cumplido once minutos desde su ingreso fue expulsado por propinar un presunto golpe al colegiado. Esta la acción le salió cara puesto que no le costó una simple roja sino una sanción de cuatro encuentros.

Las expulsiones como principales culpables

Tras este episodio desafortunado volvió a aparecer frente a un rival directo como es el Castellón pero su reaparición no fue como esperaba debido a que fue de nuevo expulsado dejando una situación surrealista para el jugador. Una vez más volvió a ser suplente y su entrada al terreno de juego dejó otra roja debido a protestas derivadas por una acción polémica de un futbolista rival como era Alberto Jiménez. Esta expulsión si acarreó una sanción más leve con un total de dos partidos de sanción.

Las lesiones tampoco le han ayudado

A esta situación de expulsiones puntuales se le han sumado otros problemas como son las lesiones. El ariete tuvo minutos contra Eibar y el Andorra pero una nueva lesión ha frenado otra oportunidad para ir teniendo protagonismo.

La renovación de Higinio

Hay que recordar que el buen rendimiento de Higinio la pasada campaña, el cual fue el máximo goleador del equipo por encima de jugadores que anotaron varios goles como es el caso de Kofane o de Morcillo. En un escenario donde varios equipos lo pretendían, firmó su renovación hasta 2027. A día de hoy espera una oportunidad que le permita tener continuidad y acercarse al nivel goleador del año pasado.