Alberto González se despacha a gusto: "Es una desgracia para el fútbol"

El técnico del Albacete se quejó del VAR, que le birló un penalti a los manchegos cuando este había señalado en primera instancia por el árbitro

La polémica aparece en un partido de LaLiga Hypermotion... da igual cuando leas esto. Este sábado, en el duelo entre Albacete y Deportivo de La Coruña, un penalti que en principio se pitó a favor del Albacete, fue luego anulado tras la intervención del VAR. Alberto González, técnico del cuadro manchego no se mordió la lengua para dar su opinión sobre el VAR en relación a su intervención en el penalti anulado.

Alberto González ataca con todo al VAR

Alberto González empezó comedido en su comentario sobre el VAR pero incrementó el tono para calificarlo como de desgracia: "El penalti se puede pitar o no, pero si el árbitro la pita… ¿porqué el VAR entra y otras veces no entra? El VAR es una desgracia para el fútbol, nos está sacando a todos locos". Más allá del error del VAR,

Alberto González no escondió los errores de sus jugadores: "Hicimos un partido correcto pero cometidos errores importantes, que nos han penalizado mucho. Les hemos dado la opción de salir a la contra con espacios y eso nos costó muy caro. Creo que pudimos adelantarnos en el marcador y, luego, poder empatar, pero nos faltó efectividad de cara a puerta".

El técnico andaluz del Albacete insistió en lo peligroso que es cometer errores ante un equipo como el Deportivo de La Coruña: "Ciertos errores como los que hemos cometido ante un equipo como el Dépor, pues te penalizan duramente como nos han penalizado. Hay que reconocer también que el presupuesto del rival de hoy era mucho mayor que el nuestro. Aún así, hemos fallado en lo clave porque el Dépor con espacios es letal y se los hemos dado".

Discrepa con la falta de gol del Albacete

Alberto González no creyó que al Albacete le faltase gol y sí acierto en las ocasiones generadas ante el Deportivo de La Coruña: "Aunque no juguemos con delantero puro, no nos ha faltado el gol en lo que llevamos de temporada. Hoy nos ha faltado acierto, hemos generado tres o cuatro acciones de gol, pero nos faltó acierto, nos ha faltado una vez más lo que no podía faltar y que es algo que tenemos que mejorar. Eso nos lleva penalizando todo el año, y el 0-1 me ha enfadado mucho. El Dépor ha llegado desde el córner a hacernos gol tras recorrerse todo el campo. Esa acción me duele sobremanera, porque lo hemos trabajado, hemos incidido en ello y sigue pasando".