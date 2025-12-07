Valencia - Sevilla, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo este partido de la jornada 15 de LaLiga en el cual tanto el Valencia CF como el Sevilla FC necesitan la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. El equipo de Carlos Corberán sólo tiene dos puntos de ventaja sobre la zona de peligro y el de Matías Almeyda tiene un colchón de cuatro puntos

Es por ello que tanto el Valencia CF y el Sevilla FC deben intentar ganar para alejar fantasmas y dar un salto en la clasificación de LaLiga para así tener un final de primera vuelta del torneo de la regularidad algo más tranquilo.

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido entre Valencia CF y Sevilla FC , correspondiente a la jornada 15 de LaLiga . Un encuentro marcado en las necesidades para ambos conjuntos que aunque están fuera de los puestos de descenso a Segunda división no deben descuidarse lo más mínimo ya que la amenaza no está lejos.

El Valencia CF ha enlazado tres partidos de LaLiga sin perder, dos empates y una victoria, lo que le ha permitido tener 14 puntos . El equipo que entrena Carlos Corberán tiene algo de margen con los puestos de descenso a Segunda división , pero no debe descuidarse.

El Valencia CF llega a este partido contra el Sevilla FC después de haber eliminado al Cartagena en la segunda ronda de la Copa del Rey . Sufrió mucho el equipo que entrena Carlos Corberán que sólo pudo superar al conjunto murciano en el último minuto de la prórroga. Esa cantidad de minutos ha provocado una sobrecarga de minutos inesperada en los jugadores del Valencia CF la cual puede ser un problema en este encuentro liguero.

Así está la parte baja de la clasificación de Primera división antes de que comience el partido.

Y es que el Sevilla FC está inmerso en una crisis de resultados en el torneo de regularidad ya que ha perdido 5 de los últimos 6 partidos que ha disputado. Una mala racha que ha hecho que el equipo de Nervión sólo tenga 16 puntos . 4 puntos más que el primero de los clubes en puestos de descenso a Segunda división .

El Sevilla FC , por su parte, llega también al encuentro liguero contra el Valencia CF después de haber superado al Extremadura en Copa del Rey . El equipo entrenado por Matías Almeyda no tuvo demasiadas dificultades contra el conjunto extremeño y recupera las sensaciones perdidas en LaLiga en el torneo copero.

María José Català ha sido muy dura con Javier Tebas del que ha dicho que le importa más la televisión que los aficionados al fútbol: " Lo primero, los derechos televisivos, y luego el aficionado ".

Este partido entre el Valencia CF y el Sevilla FC ha causado el enfado de la alcaldesa de la ciudad, María José Català , con Javier Tebas , presidente de LaLiga , ya que el organizador no ha aceptado la petición de la ciudad de cambiar el día y la hora del encuentro al coincidir el mismo con la Maratón de Valencia .

El defensa está en la recta final de sus recuperación, ya se ejercita con sus compañeros, pero en el Valencia CF no quiere correr riesgos y lo espera para los próximos partidos. Se quiere evitar una recaída.

En cuanto a las bajas, el Valencia CF sólo tiene la ausencia de Mouctar Diakhaby . El central no juega un partido desde el pasado mes de octubre por culpa de una lesión muscular.

Ya está confirmada el once titular del Sevilla FC para este partido contra el Valencia CF . Estos son los once jugadores elegidos por Matías Almeyda .

Y también hay alineación titular del Valencia CF para este partido contra el Sevilla FC . Estos son los once futbolistas por los que apuesta Carlos Corberán .

Esa es la alineación titular que ha podido montar Matías Almeyda . Y es que no hay que olvidar que el equipo sevillistas tiene muchas bajas ya que no puede contar con Isaac Romero , sancionado con dos partidos, y tampoco con los lesionados Kike Salas , Nianzou , Suazo , Vargas , Juanlu , Marcao y Januzaj .

No hay demasiadas novedades en el Valencia CF en el once titular de cara a este partido contra el Sevilla FC . Carlos Corberán le da continuidad al equipo base que le ha dado buenos resultados últimamente, introduciendo alguna que otra modificación.

En cuanto al Sevilla FC , la gran cantidad de bajas que tiene hace que Matías Almeyda se ve obligado a innovar.

Jugó en Valencia y Sevilla, pero anima a los che y 'pica' a los nervionenses: "Deben mirar el ejemplo del Betis de Pellegrini"

Al Sevilla FC le pide que cree una estructura estable para crecer en el plano deportivo. "El Sevilla es un club que también tiene problemas sociales y todo eso, antes o después, afecta al césped. Necesita tranquilidad. Mira el Betis, la estructura de Pellegrini es fuerte desde hace años, como la que está creando Unai en el Aston Villa. El Sevilla también necesita eso, porque el Sánchez-Pizjuán también es un espectáculo, como lo es Mestalla, y su afición se merece estar arriba".

Del Valencia CF ha dicho que deber ganar este partido para no meterse en problemas. "El Valencia tiene que ganar sí o sí, necesita sumar puntos y salir de la zona baja".

Aprovechando el partido entre el Valencia CF y el Sevilla FC , Hedwiges Maduro , que jugó en ambos equipos, ha dado su opinión sobre lo que pasa actualmente los dos clubes.

Quedan poco más de 30 minutos para el comienzo del encuentro y tanto el Valencia CF como el Sevilla FC reciben buenas noticias después de lo sucedido en el partido de las 14:00 horas entre el Elche CF y el Girona FC . El equipo catalán, que es el que marca la zona de descenso a Segunda división , está cayendo con estrépito, por 3-0 , y se va a quedar con 12 puntos .

Confirma que hay un cambio de sistema ya que Gudelj jugará de central, pero intentando ayudar en ataque. Afirma que está muy contento con Oso después del buen partido del canterano en Copa del Rey .

Carlos Corberán , en Movistar+ LaLiga, pide el apoyo de Mestalla para un partido en el que necesitan a sus aficionados. El entrenador del Valencia CF advierte del alto nivel físico del Sevilla FC . No pone excusas sobre el cansancio acumulado esta semana tras jugar una prórroga en Copa del Rey contra el Cartagena .

Quedan menos de 15 minutos para el comienzo del encuentro entre Valencia CF y Sevilla FC . Estos son los onces titulares.

Los jugadores titulares de los dos equipos ya han terminado el calentamiento y ya se preparan para comenzar el partido.

Valencia CF y Sevilla FC disputan, a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla, uno de los partidos más interesantes de la jornada 15 de LaLiga. Un encuentro lleno de necesidades ya que se enfrentan dos equipos que necesitan la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. Dos conjuntos que llegan a este choque liguero después de haber solventado, con más y menos sufrimiento, su pase a la tercera ronda de la Copa del Rey durante esta semana.

El Valencia CF llega a este partido de LaLiga contra el Sevilla FC después de haber logrado eliminar al Cartagena, en la prórroga, en la segunda ronda de la Copa del Rey, y de haber enlazado tres jornadas ligueras sin perder lo cual le ha dado un poco de aire en la clasificación de Primera división. Con todo, el equipo de Carlos Corberán no debe descuidarse ni relajarse ya que sólo tiene 14 puntos y sólo le saca 2 puntos al Girona FC que es el primero de los conjuntos que está en puestos de descenso a Segunda división.

En cuanto a las bajas, el Valencia CF puede contar prácticamente con todos sus jugadores ya que sólo no está disponible Mouctar Diakhaby que está en la recta final de la lesión muscular que sufrió a comienzos de octubre. El defensa va mejorando pero el club valencianista no quiere arriesgar en un regreso precipitado.

El Sevilla FC, por su parte, llega a este partido contra el Valencia CF después de haber superado con sobriedad al Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey esta semana.

De este modo, el Sevilla FC recupera buenas sensaciones después de que haya enlazado cinco derrotas en los últimos seis partidos de LaLiga lo cual ha dejado al equipo que entrena Matías Almeyda con sólo cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división ya que el conjunto sevillista tiene 16 puntos y el Girona FC que está en el puesto 18 tiene 12 puntos.

El Sevilla FC tiene muchas bajas para este encuentro liguero contra el Valencia CF. Isaac Romero no puede jugar por estar sancionado después de su expulsión en el derbi sevillano. El delantero cumplirá el primero de los dos partidos con los que ha sido castigado. Tampoco pueden jugar los lesionados Kike Salas, Nianzou, Suazo, Vargas, Juanlu, Marcao y Januzaj.

El partido entre el Valencia CF y el Sevilla FC, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, será pitado por el árbitro Guillermo Cuadra Fernández, del colegio balear.