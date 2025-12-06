Alineaciones Valencia - Sevilla: alineación probable del Valencia CF y del Sevilla FC en la jornada 15 de LaLiga EA Sports

El técnico blanquinegro, Carlos Corberán, recupera a Tárrega y sólo cuenta con la ausencia de Diakhaby, por lo que podrá refrescar todo el once que jugó 120 minutos en Copa del Rey; por su parte, Matías Almeyda cuenta con siete bajas y tiene dos serias dudas a la hora de configurar la defensa nervionense en el duelo de este domingo en Mestalla

El Valencia CF y el Sevilla FC, situados a dos y cuatro puntos del descenso respectivamente, pondrán a prueba en la sobremesa de este domingo sus alicaidos estados de ánimo; si acaso mínimamente amortiguados entre semana por sendas clasificaciones para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con sufridos triunfos por la mínima ante rivales de Primera RFEF (1-2 ante el FC Cartagena), en el caso del cuadro che, y de Segunda RFEF (1-2 ante el CD Extremadura), por parte del conjunto nervionense. Los de Matías Almeyda vienen de perder en casa El Gran Derbi y sólo han sumado tres puntos de los últimos 18 en juego; mientras que los locales suman tres jornadas sin perder pero presentan un balance parcial de cinco de 18.

El once del Valencia CF para recibir al Sevilla FC

El Valencia CF de Carlos Corberán sólo tiene la baja de Mouctar Diakhaby para recibir al Sevilla FC, aunque Carlos Corberán deberá gestionar el cansancio acumulado en la sufridísima eliminatoria de Copa del Rey que disputó el pasado jueves contra el FC Cartagena, en el que necesitó de 120 minutos para sellar su ajustada clasificación y lo hizo con un gol de Jesús Vázquez en el último minuto de la segunda parte de la prórroga. La buena noticia es que César Tárrega ha completado las últimas sesiones con el grupo, por lo que estará disponible y apunta al once.

El técnico che dio descanso el jueves a los once que teóricamente partirán de inicio ante los nervionenses, con Julen Agirrezabala de vuelta a la portería y con Thierry Correia y José Luis Gayà haciendo lo propio en los laterales. Si se confirma que Tárrega está en plenas condiciones, suyo será el puesto de acompañante de Copete en el eje. Por delante, un doble pivote bastante creativo con Pepelu y Javi Guerra, con André Almeida unos metros por delante para ejercer de nexo con los extremos, Luis Rioja y Diego López, de una formación que tendrá a Hugo Duro como punta de lanza.

El once del Sevilla FC para la visita liguera a Mestalla

La plaga de bajas no le da tregua a Matías Almeyda, quien el jueves perdió a Juanlu Sánchez durante el duelo copero ante el CD Extremadura. Sólo dos días antes, el club había anunciado el parte médico de Marcao Teixeira y este mismo sábado se ha conocido que Kike Salas también se une en la enfermería a Rubén Vargas, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Tanguy Nianzou. Por si fuera poco, los recursos presentados por los servicios jurídicos del Sevilla FC no han podido anular ni rebajar la sanción de dos partidos a Isaac Romero por su expulsión en el derbi y el delantero lebrijano cumplirá el primero de ellos en la visita a Valencia, completando así una lista de ocho ausencias.

La principal duda de Almeyda reside en el perfil zurdo de la zaga, ya que han coincidido en el tiempo las lesiones de su único lateral izquierdo y de sus dos centrales de ese perfil. Antes de este enésimo contratiempo, la titularidad de Kike Salas se daba por hecha a falta de saber si lo haría como compañero de César Azpilicueta en el eje de la zaga o como '3'. Hasta ahora, cuando Suazo no ha estado, el 'Pelado' se ha decantado por cambiar de banda a José Ángel Carmona, pero éste tendrá que estar en la derecha tras la lesión de Juanlu. Ahora, la única alternativa es darle otra oportunidad al canterano Joaquín Martínez 'Oso', el mejor del Sevilla FC en Almendralejo, y elegir entre Andrés Castrín, Fábio Cardoso o Ramón Martínez para completar retaguardia.

El resto, más o menos, está definido. Odysseas Vlachodimos volverá a la portería tras dejar su sitio en Copa a Orjan Nyland y también se antojan seguros los regresos de Batista Mendy y Gerard Fernández 'Peque', en un centro del campo a priori acompañados por Djibril Sow -sin descartar a Lucien Agoumé-, y el de Akor Adams, que será la referencia más adelantada del Sevilla FC y que en teoría estará acompañado desde los extremos por Chidera Ejuke y por Alfon González. Alexis Sánchez, que completó los 90' el jueves, partirá a priori desde el banquillo.

Alineaciones probables en el Valencia - Sevilla de la jornada 15 de LaLiga

Valencia CF: Julen Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gàya; Pepelu, Javi Guerra; Diego López, Almeida, Rioja; Hugo Duro.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Andrés Castrín o Fábio Cardoso, Azpilicueta, Oso; Batista Mendy, Sow; Alfon, Peque, Ejuke; y Akor Adams.