Más difícil todavía para el Sevilla: Kike Salas aumenta a ocho las bajas en la última sesión antes de visitar al Valencia

La ausencia del central de Morón en el último entrenamiento previo al desplazamiento a tierras levantinas deja a Matías Almeyda sin centrales ni laterales zurdos del primer equipo disponibles para este choque de la jornada 15 de LaLiga EA Sports

El problema del Sevilla FC con las lesiones ha escrito otro rocambolesco capítulo en la mañana de este sábado, en el último entrenamiento del conjunto nervionense antes de viajar esta tarde a tierras levantinas para visitar en la sobremesa del domingo al Valencia CF en el estadio de Mestalla. Por si Matías Almeyda tenía poco quebradero de cabeza con las siete bajas confirmadas con las que amanecía y con el deficitario parcial de tres puntos de 18, en la sesión sabatina ha visto también cómo se caía Kike Salas, pieza olvidada durante dos meses pero clave para poder armar la alineación blanquirroja en el duelo de la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

Kike Salas, octava baja para Almeyda en la previa del Valencia - Sevilla

El '4' sevillista se antojaba titular indiscutible ante el Valencia CF debido a que el otro central zurdo, Marcao Teixeira, estará unas semanas de bajas por una sobrecarga ósea en el pie izquierdo que coincide, a su vez, con la ausencia del lateral izquierdo Gabriel Suazo por una dolencia en el sóleo que sufrió en la visita ante el RCD Espanyol. La situación se habría agravado el jueves, cuando Juanlu Sánchez pidió el cambio en la primera parte del choque ante el CD Extremadura y el parte médico confirmaba un problema en el aductor largo del muslo izquierdo, quedando pendiente de evolución, e impidiendo esta vez que José Ángel Carmona se puede cambiar de banda.

"El jugador sevillista Kike Salas no se ejercitó este sábado en la ciudad deportiva, en la última sesión previa al choque ante el Valencia de este domingo en Mestalla. El zaguero sufre una sobrecarga en el pubis que le convierte en baja confirmada para el encuentro. El futbolista queda pendiente de evolución", ha explicado el club en un escueto parte médico publicado poco después de terminar la sesión preparatoria.

La baja de Kike Salas obligaría a Almeyda a repetir con el canterano Joaquín Martínez 'Oso' en el carril del '3' y dejaría a Fábio Cardoso, Ramón Martínez y Andrés Castrín como únicas opciones para formar pareja junto a César Azpilicueta en el centro de la retaguardia. Cabe recordar que Tanguy Nianzou seguirá en el dique seco al menos tres semanas más y que en la enfermería residen también los extremos Rubén Vargas y Adnan Januzaj. El sancionado Isaac Romero, que cumplirá en Mestalla el primero de sus dos partidos de castigo, completa el parte de ocho ausencias forzosas en el Sevilla FC.

Matías Almeyda también llama a filas al canterano sevillista Manuel Arenas

Para la sesión de este sábado, que discurrió bajo un denso manto de niebla que ponía contexto literario a esta pesadumbre sin fin con las lesiones, el técnico nervionense ha vuelto a reclutar a otro canterano. El lateral izquierdo Manuel Arenas se ha incorporado a un grupo en el que ya cuentan como estables los mencionados Oso y Andrés Castrín, así como el extremo Miguel Sierra -quien debutó en el derbi-, el mediocentro Manu Bueno o el portero Alberto Flores.