La respuesta a las críticas de Alexis Sánchez, el Leónidas del Sevilla FC: "No vine a gustarles, si tengo que ser villano..."

El veterano delantero chileno ha sido cuestionado por su pobre rendimiento después de recuperarse en tiempo récord de un desgarro muscular y en la prensa de su país exageran los comentarios negativos recibidos tras sus tres últimas citas con los nervionenses

Hay sensación generalizada que opina que Alexis Sánchez no ha vuelto a ser el mismo después la grave lesión muscular que sufrió el pasado 24 de octubre en San Sebastián. Su nivel en los partidos en los ratitos que jugó en las derrotas ante el RCD Espanyol (19') y el Real Betis (29') estuvo muy lejos de aquel sobresaliente rendimiento a inicios de este primer curso como jugador del Sevilla FC. Es más, a buen seguro este pasado jueves jugó su peor partido como blanquirrojo en la ajustada victoria copera contral el CD Extremadura (1-2). Y eso tampoco es que sea apocalíptico, pues cabe recordar que el chileno se esforzó con dobles sesiones diarias para recuperarse en cuatro semanas de un desgarro muscular que tenía un pronóstico cercano a los dos meses.

Dicho de otro modo, a estas alturas del calendario y en condiciones normales -más aún teniendo en cuenta que cumple 37 años dentro de 14 días-, lo lógico es que Alexis Sánchez no estuviese aún a disposición de Matías Almeyda. Eso debe matizar a medio plazo toda crítica cortoplacista en los análisis de estas últimas actuaciones del '10' del Sevilla FC; especialmente en el duelo en tierras extremeñas.

Sin embargo, en Chile siguen muy de cerca su evolución y este viernes han proliferado varias noticias que resaltaban las críticas negativas que ha tenido el veterano delantero por parte de los diferentes cronistas de la prensa de la capital andaluza. Con calificativos como 'Destrozan sin piedad a Alexis', 'Humillan', o 'Atacan' exageran el análisis. Casualidad o no, el jugador de Tocopilla ha compartido una interesante reflexión en redes sociales en la que se ofrece para ser "el villano de esta historia".

Alexis Sánchez, delantero del Sevilla FC, se viste de Leónidas ante las críticas: "No me interesa la aprobación de nadie"

"La ley, Sevilla FC", es el titular que el propio Alexis utiliza en una 'storie' que ha compartido este viernes por Instagram en la que usa un fragmento de la película 300. En él, habla Leónidas, el valiente líder del ejército espartano que debe resistir los ataques del imperio persa. "No me interesa la aprobación de nadie, no vine a gustarles, vine a construir algo que sobreviva al caos y, si para lograrlo, tengo que ser el villano en la historia de alguien, que así sea, al final todos queremos lo mismo", se escucha.

Este mensaje llega en un contexto de crítica por su bajada de prestaciones y coincide también con un vídeo que circula en el que se le ve ejerciendo de veterano en el partido ante el CD Extremadura, abroncando a sus compañeros en medio de esa pájara que el Sevilla FC sufrió en la reanudación y que permitió a su modesto rival meterse en el partido hasta el punto de gozar de ocasiones para empatar. "Feliz por el triunfo y también por compañeros que volvieron después de mucho tiempo en el once inicial, incluyéndome a mí y a jóvenes, tomando experiencia en la Copa del Rey. Seguir mejorando y hacernos fuerte como equipo", imploraba en otro mensaje en redes sociales.