Alexis Sánchez avisa al Betis y advierte al Sevilla de los errores imperdonables en el derbi: "Los pases..."

El chileno se estrenará en un derbi hispalense que vaticina muy igualado y para el que exige máxima concentración al equipo para evitar fallos en concreto que fueron letales en otros partidos

Alexis Sánchez, que ya tuvo minutos contra el Espanyol, se ha recuperado a tiempo para estrenarse en un derbi hispalense, una asignatura que le quedaba pendiente en su carrera, como pieza clave para Almeyda.

“Tengo ganas de vivirlo. Todos me han contado y quiero vivirlo en primera persona, he vivido otros clásicos, pero este no. En Argentina, Chile, Inglaterra, Francia, Italia… he jugado todos y me dicen que este es especial también, que la ciudad se para y espero vivirlo y contarlo como un triunfo. Este tipo de partidos suponen un plus diferente para los futbolistas. Pasó con el Barcelona y un derbi creo que se afronta con un chip algo distinto para todo el mundo", señaló en los medios oficiales del club el chileno, que está deseando de vivir el ambiente en el feudo blanquirrojo.

La concentración, la gran clave para Alexis Sánchez

“He escuchado un poco sobre el ambiente por ver lo que dicen compañeros y la gente, pero hasta que no lo vives, no lo sabes. No tengo una bola de cristal, pero para los jóvenes, que disfruten, los veteranos estamos para apoyar como equipo y familia”, apuntó el extremo, con opciones de ser titular y que apuntó cuáles pueden ser las claves para llevarse los tres puntos.

“La clave está en la concentración durante los 90 minutos, esa es la prioridad porque la energía la vas a tener en un derbi que es único. Hay que estar bien enfocado en los pases que se meten y en todos lados. Parece fácil, pero aquí se practica todos los días”, señaló Alexis, que vislumbra un derbi muy igualado: "Creo que va a ser un derbi disputado y es lo que es un derbi. Son únicos y en mi caso espero que sea intenso y que le demos una alegría a toda nuestra gente”.

"Quiero que el Sevilla sea el equipo de años atrás"

El chileno también se refirió a la relación que tiene con Matías Almeyda, quien confió en él desde el primer minuto. “Siempre lo he dicho. Almeyda y yo somos muy parecidos y apasionados con el fútbol, él un poco más que yo. Pero somos parecidos en querer mejorar los desafíos y eso nos trasmitieron con el Sevilla. Buscamos que sea el equipo que conocí años atrás y hay que volver a hacerlo”.