La ventaja del Sevilla en el derbi contra el Betis con Pellegrini como protagonista

Aunque no parte como favorito por posición, dinámica y plantel, el Sevilla tiene el as en la manga de sus némeros como local en el derbi y la maldición de Pellegrini en los duelos cainitas como visitante

Tanto la IA como el superordenador y la mayoría de análisis previos conceden cierta ventaja al Betis en el derbi de esta tarde en el feudo nervionense por plantilla, dinámica y cómo llega al derbi, pero el Sevilla también cuenta con su propia ventaja.

Un as en la manga fundamentado en las estadísticas y con dos protagonistas principales, el Ramón Sánchez-Pizjuán y Manuel Pellegrini por los números firmados por el técnico contra los blanquirrojos y la supremacía de los de Eduardo Dato como locales en los duelos cainitas.

Asignatura pendiente de Pellegrini en los derbis

De esa forma, no cabe duda que el técnico chileno, recién renovado hasta 2027, tiene una asignatura pendiente dentro de su trayectoria brillante como técnico heliopolitano, y sin duda, son los derbis hispalenses, en los que se le reclama una mayor eficiencia.

No en vano, en su etapa como entrenador verdiblanco, Pellegrini ha disputado un total de 11 derbis (10 en LaLiga y 1 en Copa del Rey) y el balance resulta negativo, con solo dos victorias en su haber, la última en el partido del curso pasado en el Benito Villamarín, cinco empates y cuatro derrotas. .

El Betis no ha ganado en este siglo cuando ha llegado mejor clasificado

Esta estadística se encona más si cabe con sus visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán, pues en ninguna de las cinco visitas logró regresar con los tres puntos a pesar de que en los tres últimos cursos llegó al territorio del eterno rival por encima en la tabla, con dos empates y una derrota, la sufrida en el ejercicio anterior pese a partir como favorito.

Y es que este cartel, tan discutido siempre por la imprevisibilidad de los derbis, no le ha servido al Betis para ganar en el campo sevillista, pues nunca lo ha hecho cuando ha llegado mejor clasificado en el siglo XXI.

El Sevilla domina con autoridad el histórico en Nervión

De hecho, el Sevilla no ha perdido en ninguna de las diez últimas visitas verdiblancas y hay que remontarse hasta la campaña 17/18 para encontrar un asalto bético al Sánchez-Pizjuán, con el 3-5 con Quique Setién en el banquillo. El resto de derbis se saldaron resultados positivos para los nervionenses, con siete victorias y dos empates.

A nivel global e histórico, la ventaja también es para el Sevilla, pues en los 71 partidos con los nervionenses como locales, se ha impuesto en más de la mitad de las ocasiones, más concretamente en 42 duelos, lo que supone un 59% del total. Por el contrario, el Betis solo se ha impuesto en 16 (23%) y se firmaron 13 empates (18%).