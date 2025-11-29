El derbi Sevilla - Betis que nadie esperaba y las consecuencias prácticas

Las bajas del Betis, a priori más influyentes que las sevillistas, también importantes, potencian la trascendencia de otros factores que aumentan las interrogantes y que definen el plan de Almeyda

El derbi hispalense se dirime en un área chica permanente por la infinidad de factores que entran en escena más allá de los deportivos, por una carga emocional que alimenta el tópico de que el duelo cainita resulta imprevisible independientemente de las dinámicas.

Un ripio que responde a una realidad empírica, pero que no impide que las estadísticas, el estado de forma y el anímico y el nivel de la plantilla decante habitualmente la balanza, por lo que, a priori y hasta mediados de semana, el primer derbi de la temporada se presentaba con el Betis como favorito nítido por razones obvias y difícilmente discutibles, y más todavía después de la lesión de Rubén Vargas que, por importancia dentro del equipo, compensaba la de Antony.

Las bajas del Betis disminuyen la diferencia en el apartado de calidad

Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un derbi inesperado, a un terreno inexplorado por las lesiones de última hora en el Betis que disminuyen la distancia de talento entre Betis y Sevilla y potencian otros condicionantes en los que el cuadro de Almeyda no negocia y ha demostrado manejarse con soltura, como la intensidad y el arrojo, valores vitales cuando las fuerzas se igualan en el apartado técnico.

Las ausencias de Isco, Antony y Lo Celso -además de Bellerín y Pau López-, a la espera de lo que ocurra con Amrabat, reducen, como es lógico, los recursos verdiblancos, a la par que dice mucho de la planificación y de Pellegrini, pues , pese a esta limitación, mantiene un ligero favoritismo al tratarse de un plantel equilibrado y con soluciones para una pérdida de dicho calibre.

Almeyda expondrá de inicio con la consigna del partido contra el Barça

En este contexto, ganan peso en la ecuación la concentración y la actitud en un arranque en el que, con casi toda seguridad, Almeyda expondrá para tratar de sorprender a un Betis, sobre el papel, con menos capacidad de réplica de si contara con sus estrellas. Esta ventaja le permitiría remar a favor de corriente, lo que adquiere una importancia súbita en la tesitura actual del Sevilla y con Nervión rugiendo.

El 'Pelado' sabe de la importancia de marcar primero para su Sevilla y más en el ambiente que se respirará en el Sánchez-Pizjuán. Buscará resucitar el espíritu evidenciado contra el Barça y poner nervioso a un Betis que habitualmente no pierde la calma, pero que dispondrá de menos fogonazos individuales para arreglar la situación, como ocurrió con Antony contra el Villarreal.

No obstante, por la diferencia que sigue habiendo al margen de las bajas, el Sevilla necesita acercarse a su propia excelencia y el Betis, no, para resolver un derbi con más interrogantes de las previstas.