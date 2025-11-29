La IA vaticina quién ganará el derbi Sevilla - Betis tras cambiar de opinión

La Inteligencia Artificial, con rectificación incluida, ofrece su particular pronóstico de un duelo cainita en el que "marcarán los dos equipos" y con un ligero favoritismo hacia una acera hispalense

Los derbi hispalenses resultan tan imprevisibles y empeñados en ajustarse al tópico de que no existe un favorito claro independientemente de la situación de Sevilla y Betis que hasta la Inteligencia Artificial alberga ciertas dudas a la hora de responder a la pregunta de quién se impondrá este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Es más, cambia incluso de opinión sobre la marcha cuando profundiza en su contestación en base a una serie de parámetros, deportivos, estadísticos y probabilísticos.

De este modo, en primera instancia, después de avisar que "es difícil asegurar con certeza quién ganará el derbi Sevilla‑Betis, apunta que el Sevilla parte con una ligerísima ventaja por cuestiones históricas y por las bajas con las que afrontan el partido los verdiblancos. No obstante, acto seguido, tras un análisis más exhaustivo y con más factores en cuenta, expone tres escenarios diferentes en los que señala como más probable un triunfo heliopolitano en Nervión, si bien igualmente no establece muchas distancias entre unas posibilidades y otras.

Las posibilidades porcentuales de victoria del Sevilla, empate y triunfo del Betis

Así las cosas, la IA indica que hay un 45-50% de posibilidades de que el Betis se lleve los tres puntos en la cita de mañana con diversos argumentos, entre ellos, su poderío ofensivo y la fragilidad atrás evidenciada por el Sevilla, lo que le convierte esta opción en la más probable según la Inteligencia artificial, aunque sin demasiada ventaja sobre las otras dos.

No en vano, la IA le concede las mismas posibilidades al empate que al triunfo de los sevillistas, ambos con un margen del 25-30%. En este sentido, las tablas las justifica con el hecho de que los derbis históricamente son muy competitivos e igualados al margen de la situación de cada equipo, mientras que la victoria local la sostiene especialmente en que los factores emocionales (intensidad, nervios, presión...) abre el abanico a cualquier resultado y que el Sevilla puede sacar partido al disponer también de argumentos para competir a tope en el partido.

La IA vaticina un derbi con goles de Sevilla y Betis

Igualmente, la IA vaticina que es muy probable que los dos equipos marquen (75%) y que también que se alcance un mínimo de tres tantos (60%), apuntando como los resultados más plausibles el 1-2 a favor del Betis en primer lugar y el 2-2, en segundo.

Finalmente como conclusión, la Inteligencia Artificial se decanta "por una victoria del Betis" en un partido igualado en el que ambos equipos verán portería en el primer derbi de la presente temporada.