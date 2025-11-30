Munuera Montero, segundo andaluz en dirigir El Gran Derbi hispalense... ¡tras el abuelo de Medina Cantalejo!

En la víspera se ha confirmado que el colegiado jiennense rompe oficialmente en Primera la territorialidad de las designaciones, vigente en el partido de máxima rivalidad sevillana, con dos únicas excepciones

El jiennense José Luis Munuera Montero, que estudió en Málaga y reside en Córdoba, se convertirá este domingo en el primer colegiado andaluz en dirigir un encuentro de Primera división con equipos de su misma comunidad autónoma, rompiendo una regla de territorialidad en las designaciones vigente desde que alcanza la memoria de la mayoría. En la víspera se ha confirmado la filtración de hace unos días que apuntaba a su nombre en el ejercicio pionero de estrenarse (ni más ni menos) en El Gran Derbi de la capital hispalense que inaugura el curso 25/26 este domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Esta nueva pauta se inauguró en LaLiga Hypermotion el pasado día 10-N, cuando el sevillano Jesús Orellana Cid pitó el Málaga CF-Córdoba CF, que acabó con empate a dos. En LaLiga EA Sports, el primer paso se dio con la designación del madrileño Carlos del Cerro Grande como responsable del VAR en el partido disputado por el Atlético del Madrid y el Real Madrid el pasado 27 de septiembre en el Estadio Metropolitano, con victoria rojiblanca. En esa cita, cuyo colegiado principal fue el castellano-manchego Javier Alberola Rojas, el antes mencionado, natural de Alcalá de Henares, estuvo asistido en el videoarbitraje por Valentín Pizarro Gómez, también del Comité madrileño. Por último, los asistentes asturianos Bárcena Rodríguez (gijonés) y Romano García (de Llanes) auxiliaron al cántabro Cordero Vega en el Real Oviedo 1-0 Real Sociedad de la jornada 3ª.

Existe un único antecedente y un doble precedente: Medina Toledo, abuelo paterno de Medina Cantalejo

En realidad, Munuera Montero será el segundo colegiado andaluz en dirigir un encuentro de la máxima rivalidad entre Sevilla FC y Real Betis, porque antes existió un compatriota, sevillano para más señas, que inauguró la cuenta. Se trata de Luis Medina Toledo (1900-1947), padre de Luis Medina Díaz (también árbitro, 1928-2003) y abuelo paterno de Luis Medina Cantalejo (Tomares, 1964), que fuera igualmente trencilla y, una vez retirado, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2021 y 2025, cuando fue relevado de su cargo por el nuevo presidente de la RFEF, Carlos Louzán, para nombrar en su lugar a Fran Soto.

Medina Toledo dirigió los derbis hispalenses del 20 de diciembre de 1931 (jornada 3ª de Segunda división), con triunfo bético a domicilio por 2-3 (con goles de Bracero y Campanal I, así como de García Puerta, Sans y Adolfo), y del 29 de marzo de 1936, con victoria sevillista en casa por 1-0, ya en Primera división, con un tanto postrero de Torrontegui en el minuto 89.