El superordenador predice lo que ocurrirá en el Sevilla - Betis posición por posición

A partir de estadísticas avanzadas, el superordenador realiza una comparativa entre los posibles onces de Almeyda y Pellegrini que permite sacar conclusiones horas antes del duelo cainita

En las horas previas al derbi sevillano, que se disputa esta tarde a partir de las 16:15 horas, el superordenador ha proporcionado también su particular pronóstico del duelo cainita a partir de una comparativa de los posibles onces que incide en la tendencia generalizada en vísperas de apuntar igualdad con un ligero favoritismo.

De esa forma, el superordenador de Olocip, empresa especializada en estadística avanzada e Inteligencia Artificial, enfrenta hombre a hombre por posición a los futbolistas que podrían salir de inicio en El Gran Derbi con el valor total de cada uno de ellos y la media registrada por partido.

Ligera victoria para el Betis sobre el Sevilla en el uno a uno del superordenador

Una comparación que permite extraer conclusiones de cara a un choque condicionado por las bajas trascendentales para Almeyda y para Pellegrini, con más repercusión en los verdiblancos, lo que reduce la distancia a nivel de calidad entre los dos conjuntos.

Aun así, pese a lo que supone para el Betis perder a Isco, Lo Celso y Antony -además de Bellerín y Pau López-, esta comparación en base a parámetros numéricos avanzados le concede cierta ventaja a los heliopolitanos, tanto si pondera el valor total como el promedio cada 90 minutos. En el primero, los de Pellegrini se imponen por cinco a seis, mientras que en el segundo la renta es mayor con un 4-7 favorable a los visitantes; un matiz motivado por el duelo entre Juanlu y Aitor Ruibal en la banda derecha, pues el quinteño gana en el acumulado y el catalán en el otro apartado.

Ventaja sevillista en la portería y bética, en el centro del campo

Así las cosas, en la portería, el sevillista Odysseas Vlachodimos se impone con claridad a Álvaro Valles, mientras que en la defensa predomina el equilibrio, tanto en cuanto en el eje Bartra y Natan superan en sus cara a cara a Azpilicueta y Marcao, respectivamente, y en los carriles Carmona, con muchas opciones de partir en la izquierda, presenta mejor puntuación que Valentín Gómez, según el superordenador, a lo que hay que sumar la comparativa pareja entre Juanlu y Ruibal antes mencionada.

En el centro del campo, en el que Olocip no incluye a Amrabat al ser duda hasta última hora, el Betis se impone al Sevilla por 1-2, pues solo Agoumé se leva la palma en su duelo contra Marc Roca, ya que Altimira mejora a Mendy a tenor de las estadísticas pese a ser menos habitual, y Fornals, con mucho, a Peque.

Goleada del Betis en la punta de lanza

En la vanguardia, el superordenador sitúa a Abde en la derecha, en lugar de Pablo García, y Riquelme en la izquierda, lo que supone que el marroquí supera a Alfon y Alexis Sánchez, al madrileño, posiblemente suplente. En la punta de lanza, Cucho Hernández doblega por goleada a Akor Adams.