¿El favorito para el derbi Sevilla - Betis? Así lo ven periodistas de toda España: "Va a ser espectacular"

ESTADIO Deportivo ha pulsado la opinión de periodistas de diversos rincones del país sobre el derbi y todos coinciden en la igualdad y en decantarse por un favorito con numerosos matices

El derbi hispalense trasciende las fronteras sevillanas y, por su pasión, espectacularidad y ambiente, despierta interés y expectación en todos los rincones de España al ser considerado uno de los partidos más interesantes del panorama liguero patrio.

Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido pulsar la opinión de periodistas de diferentes puntos del mapa nacional para conocer sus impresiones y a qué equipo consideran favorito desde fuera, sin el condicionamiento de la afinidad con Sevilla o Betis. De este modo, esta redacción ha consultado a cinco profesionales de Madrid, Barcelona, Valencia, Villarreal y Mallorca y, en líneas generales, se expresaron en términos similares, aunque cada uno con sus argumentos, fundamentados, entre otras cosas, en las experiencias o los intereses de los equipos de los que cubren la información.

Todos le otorgan el cartel de favorito al Betis

Así, todos coinciden en otorgar en colgar el cartel de favorito al Betis, aunque sin concederle una ventaja excesiva y dejando la puerta abierta a un triunfo del Sevilla por las bajas béticas o la capacidad demostrada por los nervionenses en partidos como el del Barcelona en el Sánchez-Pizjuán.

"Yo creo que es ligeramente favorito el Betis, tanto por plantilla como por sensaciones y resultados. Tiene jugadores más determinantes y especialmente en zona ofensiva y de creación y creo que ha encontrado una estabilidad en el proyecto con Manuel Pellegrini, la que ha faltado en los últimos años en el Sevilla", apunta desde Valencia Vicente Fuster, del medio Plaza Deportiva y respaldado por la opinión desde Madrid de José María Lanseros, de Grada Vip, que, pese a las bajas verdiblancas, apuesta por los de Pellegrini.

La baja de Isco, importante pero no "decisiva"

"Pese a que Isco es una baja muy importante, junto a Antony, a priori el favorito para el partido del domingo es el Betis de Manuel Pellegrini, porque llega en mejor situación, tiene mejor perspectiva y mejor equipo. Además, al jugar de visitante llega con menos presión que un Sevilla que como se descuide se puede meter en problemas", señaló desde la capital de España.

Más prudente resultó Miguel Alzamora, de Última hora de Mallorca, aunque, como el resto, también señala a los de La Palmera. "La verdad es que se hace complicado en un partido que tiene mucho de moneda al aire dar un favorito. Evidentemente, en cuanto a las sensaciones de lo que es esta temporada, parece ser que se tiene que decantar un poco en favor del Betis, pero vamos a ver cómo reacciona también Pellegrini a todo ese encaje que tiene que hacer debido a las ausencias que en un derbi también son importantes, porque todos los detalles lo son", apuntó Alzamora, que añadió: "Lo sencillo sería apostar por un empate, porque esa pizca de favoritismo que puede tener el Betis la compensa un poco el Sevilla con ese espíritu competitivo, pero, poniendo en la balanza lo que puede aportar uno y otro, el estado de ánimo y los proyectos creo que posiblemente el Betis parte con cierta ventaja".

La victoria del Sevilla contra el Barça, con peso en los argumentos

Gen competitivo del Sevilla que destaca Sergi de Juan, de la delegación de As en la Ciudad Condal, recordando el duro correctivo que sufrió el Barça en el Sánchez-Pizjuán esta campaña: "No hace falta ir mucho más allá, pues el Barça se vio totalmente superado y el Sevilla estuvo magnífico, con una presión asfixiante a los de Flick que no lo dejaron jugar prácticamente. Sí que es verdad que el Sevilla no ha tenido este rendimiento en todos los partidos, pero en un derbi contra el eterno rival seguro que la intensidad no se negocia".

Desde Villarreal, por cuestiones clasificatorias, prefieren que se imponga el Sevilla, pero el periodista Rafa Mezquita, especialista en información de los amarillos, también cree que "el Betis llega en mejor momento" pese a las bajas de Isco y Antony. "Son bajas importantes, en La Cerámica sufrimos mucho al brasileño, pero el Betis tiene una gran plantilla y está haciendo una muy buena temporada tanto en Liga como en Europa League".

Sea como fuera, todos terminan sus valoraciones con una misma conclusión: "Será un derbi igualado, espectacular y apasionante".