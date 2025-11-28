Almeyda lamenta la plaga de 'bajas top' en el derbi Sevilla - Betis: Vargas, Isco, Suazo, Amrabat, Antony...

El duelo estrella de la jornada 14 en LaLiga EA Sports no podrá brillar tanto debido a las numerosas ausencias notables que sufren ambos conjuntos hispalenses: un mínimo de cuatro efectivos pierde el técnico nervionense y no menos de cinco ausencias destacadas presenta su homólogo verdiblanco Manuel Pellegrini

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, ha pasado en el mediodía de este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, justo después del penúltimo entrenamiento de su equipo antes de la sesión a puerta abierta que se celebrará este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán para recargar energías de cara a El Gran Derbi ante el Real Betis que se celebrará en la tarde del domingo. Será el duelo estelar de la jornada 14 en LaLiga EA Sports; pero no podrá lucir en su máximo esplendor ya que muchos de los astros de ambos conjuntos se lo van a perder debido a una repentina plaga de bajas que han venido sufriendo en los últimos días tanto en Nervión como en Heliópolis (con cinco ausencias confirmadas).

Plaga de bajas 'top' en Sevilla y Betis: Vargas, Isco, Suazo, Amrabat, Januzaj, Bellerín, Nianzou, Lo Celso, Antony...

"No, ninguna conclusión (del Betis - Utrecht). Vi el partido porque es el rival que vamos a enfrentar. Nunca me alegro cuando pasa algo malo en otro lugar. No deseo mal a nadie, porque eso te vuelve. Ojalá que ellos se recuperasen y pudiesen estar también", ha respondido Almeyda al ser preguntado en rueda de prensa por la desgraciada acción en la que se lesionaron al mismo tiempo Isco Alarcón y Sofyan Amrabat; más las bajas de Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso y Pau López, así como la confirmación definitiva de la sanción a Antony dos Santos por su expulsión del pasado domingo.

"No pienso en ellos porque es quemar demasiada energía en algo que no nos corresponde a nosotros. El pensamiento lo tengo en que yo no tengo a Vargas, en que no tengo a Suazo... Después, quién juega enfrente... Obviamente, tomamos los recaudos necesarios. (El Betis) Tiene grandes jugadores, es un gran equipo, tiene a un señor de entrenador; pero nuestra energía está puesta en nosotros mismos", ha añadido el técnico del Sevilla FC, que tiene descartados para el derbi al suizo y al chileno pero también a Adnan Januzaj y a Tanguy Nianzou.

"Suazo está triste. Terminó el partido el otro día y la lesión apareció una vez que estaba en reposo. Perdemos jugadores que son importantes para nosotros. Suazo lo es por esa pasión que pone, porque era su primer derbi, también; y porque es un partido que crea expectativas de gran magnitud para el fútbol. Toda LaLiga y en muchas partes del mundo van a estar mirando este partido. Una pena no tenerlos", ha añadido sobre sus ausencias, especialmente sobre la del lateral zurdo, ya que había sido preguntado por un periodista chileno. Al menos, todo apunta a que César Azpilicueta llega a tiempo y Nemanja Gudelj ha disipado dudas este viernes en su segundo día seguido con el grupo.

Sevilla y Betis celebran entrenamientos a puerta abierta este sábado

"Bueno, se trata de estar cerca, de demostrar que necesitamos tener esa unión. El hincha seguramente nació siendo ya hincha de este club. El sentimiento es muy especial. El partido hay que jugarlo por ellos. Si lo ganás, bromeás a tu rival, y al revés. Queremos darles un día especial, con un entrenamiento que va a ser totalmente diferente, hecho para ellos y buscando esa unión que hace la fuerza".

El Betis, quinto con 21 puntos, llega con una mejor dinámica que el Sevilla, undécimo con 16

"Da igual la dinámica. Podés venir muy arriba o muy abajo que es un partido especial. Y luego está en la personalidad de cada uno de los futbolistas de cómo afrontarlo. Unos lo juegan tranquilos y otros se ponen nerviosos. Así son los derbis. El que más tranquilo esté y el que menos errores cometa se va a llevar el derbi. Y esperemos que esos seamos nosotros".

"Con respecto a lo del señor (Manuel Pellegrini), lo digo porque es un señor del fútbol. No tengo el agrado de conocerlo personalmente, nunca me he enfrentado a él, pero le tengo mucho respeto como ser humano. Tengo mucha gente conocida que han jugado con él, muchos jugadores que han pasado bajo su mando, y no tienen ni una palabra mala ni nada extraño sobre él, simplemente hablan de un gran entrenador pero sobre todo de una gran persona. Le respeto mucho".