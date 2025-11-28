El Betis comienza a preparar el derbi con dos buenas noticias, cuatro malas y la presencia de un joven canterano

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha dirigido una suave sesión tras el agridulce triunfo ante el FC Utrecht en el primero de los dos entrenamientos de los que dispondrá antes de visitar el domingo al Sevilla FC en El Gran Derbi correspondiente a la jornada 14 en LaLiga EA Sports

La plantilla del Real Betis ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de este viernes, sólo unas horas después de ese accidentado encuentro de la UEFA Europa League ante el FC Utrecht que ha aumentado considerablemente la lista de malas noticias que arrancó en el choque del pasado domingo ante el Girona FC y que ha condicionado sobremanera la preparación de la tan señalada visita al Sevilla FC en El Gran Derbi del próximo domingo. Hace sólo seis días, Pau López era el único lesionado en la enfermería verdiblanca; hoy, a 48 horas del choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán, es la menor de las preocupaciones, ya que el portero ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros. También está de vuelta el delantero Cédric Bakambu, quien se perdió el duelo continental por culpa de un proceso febril; pero Manuel Pellegrini, pesimista, da por hecho que en Nervión tendrá cuatro bajas por sanción y una quinta por sanción.

El Betis comienza a preparar el derbi con cuatro bajas, savia nueva y dos alegrías: Vuelven Pau López y Bakambu

En la primera mitad del encuentro liguero contra el Girona, Pellegrini perdió por problemas físicos a Héctor Bellerín y a Giovani Lo Celso, con sendas dolencias en el sóleo; además de la discutida expulsión de Antony Matheus dos Santos ya en el minuto 90. Además, nada más arrancar en el duelo continental de este pasado jueves ante el FC Utrecht, se lesionaron al alimón Isco Alarcón -se llevó la peor parte- y Sofyan Amrabat -el más leve de los convalencientes-.

Evidentemente, ninguno de los cuatro pacientes de la enfemería se han ejercitado en la mañana de este viernes, en una sesión en la que los jugadores que más minutos disputaron en la quinta jornada de la Europa League se quedaron en el gimnasio haciendo trabajo de recuperación y en el que destacó la presencia del joven canterano Diego Atienza, delantero de sólo 17 años que juega en el Juvenil A del Real Betis.

A falta de unas pruebas médicas definitivas -el rosarino también está citado hoy en la clínica- todo apunta a que los cuatro estarán en la lista de bajas que el Betis tendrá para el derbi, donde se presume precipitado el concurso de Pau López a pesar de haberse ejercitado este viernes. La quinta ausencia obligada podría ser la del sancionado Antony, a quien ya sólo le queda el recurso presentado en el TAD en busca de una suspensión cautelar de un castigo ratificado ya por los comités federativos de Disciplina y Apelación.

La plantilla del Real Betis trabajará por última vez en la mañana de este sábado, a partir de las 11:30 horas, en un día muy especial por ser el de la previa de El Gran Derbi ante el Real Betis. Por este motivo, los medios de la entidad anunciaron la pasada madrugada que este último entrenamiento se traslada hasta el Estadio de La Cartuja y que además habrá jornada de puertas abiertas para que la afición verdiblanca pueda animar a sus futbolistas y exaltar pasiones antes uno de los partidos más importantes del año, no sólo en la capital andaluza sino en toda la geografía nacional.