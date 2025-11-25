El Sevilla anuncia 'puertas abiertas' antes del derbi y el Betis recoge el guante

A estas alturas no hace falta explicar que el derbi hispalense trasciende el puro ámbito deportivo para erigirse en una vorágine pasional en la que entran en juego un sinfín de factores, no solo los meramente futbolísticos, sino también los sentimentales por su enorme carga emocional, y es fundamental trabajar también estos aspectos.

En los clubes saben de la importancia de esta realidad e igualmente se preparan en este sentido para disparar la motivación, ya de por sí intrínseca para los jugadores de la casa, y fomentar una comunión absolutamente vital para esta citas.

El sábado, entrenamiento a puerta del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán

Por ello, el Sevilla se ha apresurado a anunciar esta mañana 'una fiesta' con su afición un día antes del derbi para jugarlo con el tanque de frenesí e ilusión hasta arriba, lo que gana más importancia después de la dolorosa derrota del pasado lunes contra el Espanyol.

De esa forma, el club ha comunicado que el último entrenamiento del equipo será en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del primer derbi de la temporada, y puerta abierta para que los sevillistas puedan presenciarlo y arropar al equipo 24 horas antes de saltar al terreno de juego para medirse contra el Betis.

De ese modo, este entrenamiento especial tendrá lugar en la Bombonera de Nervión el sábado 29 a partir de las 12:00 horas, si bien las puertas del estadio se abrirán una hora antes para que el sevillismo vayan tomando posiciones. Esta iniciativa es una práctica habitual en los últimos años para caldear los ánimos y 'engorilar' al equipo.

El Betis estudia hacer lo mismo en La Cartuja antes del derbi

Una vez anunciadas las puertas abiertas por parte nervionense, el Betis ha recogido el guante y se plantea hacer lo propio en La Cartuja antes del partido, aunque su situación es diferente a la sevillista, pues el jueves disputa su compromiso europeo contra el Utrecht y solo dispondrá de dos sesiones para preparar específicamente el derbi, teniendo en cuenta que el primero suele ser de recuperación.

Así las cosas, el cuerpo técnico decidirá después del choque contra los neerlandeses si finalmente atiende la petición del beticismo y hacen lo mismo que el Sevilla con un entrenamiento abierto en La Cartuja.

Obviamente, será la primera vez que esto sucediera en el nuevo feudo verdiblanco, donde apenas si ha entrenado en este curso, pues habitualmente se ejercita en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Desde luego, a la afición le encantaría dar un empujón al equipo en las horas previas a la gran cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán.