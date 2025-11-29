Pablo García: "Son muchos años con el sueño de poder disputar el derbi"

Pablo García atiende en exclusiva a ESTADIO Deportivo en las horas previas a su primer derbi sevillano con la camiseta del primer equipo, pudiendo hacer un repaso de sus emociones antes del partido hasta la situación con Manuel Pellegrini

Apenas quedan horas para que ruede el balón en el Ramón Sánchez-Pizjuán, momento en el que dará comienzo uno de los partidos más especiales del fútbol español, como es el derbi sevillano. Tanto Real Betis como Sevilla FC llegan en un momento complicado, con varias bajas importantes que afectarán a las confecciones de las plantillas para este encuentro. Sin embargo, si por algo es conocido este partido, es por la emoción e intensidad que casi en ningún otro lugar se puede vivir. Los que más pueden saber de esto son los canteranos, que se han criado con esa hambre de ganarle al eterno rival.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar en exclusiva con uno de los que está siendo protagonista en las horas previas, como es Pablo García. El canterano es una de las joyas verdiblancas y, en esta ocasión, tendrá la ocasión de jugar su primer derbi en la casa del Sevilla FC. Sobre esa emoción, y algunos temas de actualidad, ha hablado el extremo en esta entrevista exclusiva.

- Primero de todo, ¿cómo está?

Con muchas ganas y con mucha ilusión de eso, de este primer derbi.

- Ahora mismo hay una preocupación en el beticismo, como son las lesiones de Isco y Amrabat. ¿Has podido hablar con ellos?

Lo vimos todos. Fue una acción dura, que la sufrimos todos durante el partido y después del partido. He podido hablar con Isco, estaba un poco derrumbadillo, es normal. Y a Sofyan no lo he visto todavía, pero también entiendo que está un poco derrumbado.

- ¿Cómo se está encontrando ahora mismo en las horas previas al derbi?

Con mucha ilusión, muchas ganas de poder disputar este primer derbi como jugador del primer equipo. He tenido también la suerte de jugar muchos ya durante mi etapa en cantera. Pero con mucha ambición, con muchas ganas, también con mucha tranquilidad. Esos son partidos de, como ha dicho bien el míster, cabeza fría y corazón caliente. Intentar hacer lo mejor posible.

- ¿Cuántas veces ha soñado con este momento?

No te voy a mentir, son muchos años. Muchos años con esa ilusión, con ese sueño de poder disputar el gran derbi. Siempre viéndolo por la tele o viéndolo ya sea en el campo del eterno rival o en casa. Pero nada, como bien he dicho, muy feliz, muy contento e intentaré ir a por todas.

- El cartel de favorito es para el Real Betis.

Ya sabemos todos cómo son los derbis. Al final, da igual quien llegue en un mejor momento de forma. Se ha demostrado durante los años que la clasificación y el estado anímico no importan mucho, ya que para mí es un partido que es aparte de todos los demás de la liga. Intentaremos sacar los tres puntos y hacer un gran papel. Primero por nosotros, y luego por toda la gente que va a estar apoyándonos.

- Hablábamos antes de que Pellegrini os ha dicho una frase. ¿Qué os dice el míster?

El míster nos dice que es el partido que estamos esperando. Al fin y al cabo son tres puntos más, pero que en las cabezas de la gente son muchos más. Para un canterano, es una importancia muchísimo más grande que la de los demás partidos. Afrontarlo como cualquier otro ya que tenemos que hacer lo que llevamos haciendo hasta ahora.

- Si se pone a pensar con cabeza fría todos los años que lleva aquí, con todo lo conseguido, ¿cómo lo analiza Pablo García?

Intento ir día a día, pensar en primero hoy y luego mañana, ya que eso es lo que al final te va a hacer mejorar y lo que te va a hacer mejor futbolista dentro del terreno de juego. Intento disfrutarlo, intento dar el máximo de mí todos los días, en todos los entrenos, en todos los partidos y cada vez que tengo la oportunidad. Ya habrá tiempo de pensar fríamente todas estas cosas que están pasando, porque por suerte están pasando muchas y muy rápido.

- Y en el Ramón Sánchez Pizjuán, que aunque no sea en casa, en el campo del eterno rival, también es especial.

Claro, claro. Al final, como bien he comentado, son muchos partidos, viéndolos por la tele en el Ramón Sánchez Pizjuán. Un campo que al final aprieta mucho, que tiene una afición, que al fin y al cabo te mete esa presión que hace que a los suyos les motive mucho y al contrincante lo engarrote un poco. Saldremos con el máximo ímpetu, con la máxima motivación posible. A no dejarnos llevar por esa presión y esa fuerza que tiene el Sánchez Pizjuán.

- ¿Qué le dice el beticismo?

La gente del Real Betis está muy contenta. Está muy feliz, con muchas ganas del partido, siempre dándome ánimo, siempre deseándome lo mejor. Estoy muy orgulloso y muy contento de recibir ese apoyo. Ya no solo por redes sociales, sino también en persona, que haya gente por la calle que te dé esos ánimos. Para el estado anímico de un jugador, de un futbolista, viene muy bien antes de estos partidos tan importantes.

- Sabe mejor que nadie que Sevilla es dual. ¿Qué le están diciendo ahora sus allegados sevillistas?

A ver, es normal, la ciudad está un poco dividida. Son muchas personas, una población muy grande y ahí estáis de los dos bandos. Y tengo familiares muy sevillistas, amigos muy sevillistas, que los tengo hasta tatuados en el cuerpo. Y ellos siempre van conmigo, echan un poco ese escudo a un lado, intentan pensar que nos va a salir todo bien a nosotros. Y que, siendo un poco más egoísta, me vaya bien a mí las cosas, ya que soy al que conocen y al que le tienen cariño. Pero más allá de eso, una competencia sana y un trato sano con todo el mundo.

- Han salido unas imágenes suyas uniéndose a un cántico hacia el Sevilla anoche durante la celebración del triunfo con la grada...

Sinceramente, en el momento no fui consciente de la situación. Me comporté como un aficionado y me dejé llevar por la euforia del momento y la emoción de mi primer derbi. Tengo claro que soy un profesional y que tengo que demostrar mi beticismo en el campo con mi fútbol y sin ofender a nadie. Pido disculpas si alguien se ha podido ofender, no era mi intención.

- Manuel Pellegrini es una de las figuras claves de este Real Betis, ¿cómo ha sido de importante en su crecimiento?

Sí, sí, es lo que has dicho. El míster no voy a descubrir nada. El míster es historia de este club. Todo el mundo estamos esperando esa renovación ya, porque desde que llegó nada más que nos ha dado alegría. Ya no solo a mí, sino a todos los canteranos que ha hecho debutar y que le ha dado continuidad. A todos los jugadores que ya estaban contrastados y los ha hecho seguir progresando. Al beticismo, a la afición y creo que a Don Manuel Pellegrini no se le puede poner ni un pero.

- Hubo una conversación antes del Mundial Sub-20, ¿qué le dijo?

No, simplemente el míster me dijo que me iba a tener controlado por allí, por Chile, ya que ese es su país, donde él nació. Que muchísima suerte, muchos éxitos y poco más.

- Por último, un mensaje a la afición.

Nada, solo decirle a todos los béticos que estén tranquilos y que disfruten el partido del domingo. Nosotros vamos a darlo todo en el campo, como bien comenté antes. Y que estamos concienciados de que tenemos que llevarnos los tres puntos y de dar la cara, ya que no podemos defraudar, como ya bien he dicho antes, ni a nosotros mismos ni a toda la afición que nos respalda.