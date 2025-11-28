Marcao se abre sobre el proceso de cáncer de su mujer y su agradecimiento al Betis: "Las cosas pasan en nuestra vida para que podamos ser más fuertes"

Marcao, en exclusiva para ESTADIO Deportivo, habla sobre la importancia que tuvo el proceso de recuperación de su mujer para poder ganar la lucha al cáncer

La ciudad de Sevilla ya se encuentra en las horas previas de un evento vital para la ciudad, como es el Gran Derbi. Tanto béticos como sevillistas ya se están preparando para vivir este encuentro que suele ser clave en las dinámicas de ambos equipos. A pesar de que el papel de favorito va para el Real Betis, debido al mejor momento de forma actual, si hay una cosa clara es que este tipo de partidos no entiende de tendencias, por lo que en el sevillismo esperan poder revertir la racha. Tanto béticos como sevillistas ya se están preparando.

Para estos encuentros, por todos es sabido la importancia que tienen los líderes, capaces de controlar las emociones en un partido de altas cargas emocionales. En el conjunto nervionense, ese papel le corresponde a Marcao, que ha pasado de ser casi un descarte a uno de los capitanes generales para Matías Almeyda. Su gran momento de forma contrastó con una difícil situación que tuvo que vivir hace apenas unos meses, ya que su mujer tuvo que pasar por el partido más complicado, como es la lucha frente al cáncer. Sobre todo ese proceso, y lo que significó su recuperación, quiso hacer referencia en ESTADIO Deportivo.

- En lo personal, ha vivido la victoria más importante, como es la recuperación de su mujer, ¿cómo vivió todo ese proceso y cómo ha servido de motivante para la mejora de Marcao?

Fue un proceso difícil, doloroso, pero creo que las cosas pasan en nuestra vida para que podamos ser más fuertes. Y en ese momento de no hablar tanto, y llegar a casa y ver a mi mujer haciendo el tratamiento de cáncer, sonriendo, mis hijas sonriendo, me daba más ganas y energía de estar en este club, de querer jugar y de querer ser la persona que soy yo. Fue un momento en mi carrera en el que crecí más como persona, como futbolista, fue un momento duro. Después que pasé por ese proceso, tenía que pasarlo para que las cosas buenas que empezaron a pasar en mi carrera, le diese más valor.

- ¿Cómo recibió todos esos mensajes de apoyos de varios agentes del fútbol?

Mi mujer se quedó muy contenta con los mensajes. No se daba cuenta de que tenía muchas personas que seguía, que le estaban acompañando en el proceso. Con los mensajes, mi mujer ha tenido más fuerza. Me quedé muy feliz en mi familia y aprovecho para dar las gracias al Real Betis por el mensaje de cariño con mi mujer. En el partido contra ellos, espero que las cosas salgan bien y podamos hacer un buen partido primero, y después salir con la victoria.

- La importancia del Sevilla FC en todo este proceso y el apoyo que le dio.

Desde el principio, cuando hablé con el club sobre la situación, siempre me dijo que si necesitaba estar en casa con mi mujer, siempre me dejaba libre para decidir. También gracias al Sevilla FC, el club que está y que va a estar siempre en mi corazón y en el corazón de mi familia