Almeyda lanza encendidos dardos para defender a Alexis Sánchez y, de paso, a sí mismo: "Se ha perdido el respeto"

El entrenador del Sevilla FC sale con vehemencia para responder a las críticas que ha recibido el delantero chileno y aprovecha la baja por lesión de Kike Salas -octava ausencia para viajar a Valencia- para contestar también a algunos de los comentarios negativos que ha escuchado sobre su gestión en estas semanas de malos resultados

El nudo de la corbata comienza a apretar el cuello de Matías Almeyda y esta presión se nota en las declaraciones del técnico del Sevilla FC, que sigue expresándose con calma y mesura, pero va dejando darditos con los que responde a la creciente crítica que le rodea. No le gustó que le censurasen su opinión sobre los incidentes de El Gran Derbi y, aunque asegura estar aislado del ruido -"No leo ni escucho nada...", insistía días atrás-, en la mañana de este sábado ha ajustado cuentas reprendiendo a los periodistas ante los problemas de algunos para atisbar los dibujos que traza el argentino en su pizarra y, especialmente, se ha encendido contra aquellos que se han burlado de la edad de Alexis Sánchez. No hay mejor remedio para este repunte de la crispación que ganar este domingo al Valencia CF, tarea que afronta "sin excusas" a pesar de que Kike Salas ha aumentado a ocho las bajas obligadas para visitar el estadio de Mestalla.

La encendida defensa de Alexis Sánchez por parte de Almeyda: "Le hicieron memes, le vistieron de abuelito..."

"Dentro del fútbol hay mucha envidia y mucho resentimiento, se espera el fracaso constantemente. El fracaso vende más que el triunfo. Porque el triunfo se vende un día y del fracaso te sacan el archivo y se sigue alimentando. Alexis el otro día no estuvo muy fino, pero tuvo un gran desgaste para el equipo. No entiendo por qué le critican. Ojalá que dentro del fútbol hubiese más gente que piensa y ama este deporte como lo hace él", ha comenzado respondiendo a una pregunta de un periodista chileno sobre el mal partido del '10' en Extremadura.

"Después, uno puede jugar bien, regular o mal. Si Alexis hace dos goles será 'El gran Alexis'. Si no... Vivimos así. Es muy triste, esto muy corto, muy para llamar la atención. Quedan mucho por delante y no sabemos si Alexis puede llegar a hacer el gol más importante del curso. ¿Qué van a decir si pasa así? Los jugadores como Alexis no tienen la obligación de ir a un club porque tienen la posibilidad de elegir. Alexis eligió este lugar y es uno de los jugadores que menos cobra y sus ganas son de ser el mayor 'crack' del equipo. Lo digo para aquellos que critican, ¿no?", ha continuado el técnico del Sevilla FC, en su respuesta más larga de la rueda de prensa previa al duelo con el Valencia.

Almeyda ha hablado para defender a su jugador, pero en sus palabras había mucha más respuestas intrínsecas. También se intuía su propio camino transitando desde la duda hasta el máximo elogio para acabar cayendo de nuevo en la crítica: "Hay que mirar bien el vaso siempre. Hace falta respeto. Porque el respeto se lo faltaron recién llegó. Le hicieron 'memes', le vistieron como un abuelito... Después, a los tres días hablaban 'Oh, qué bien que está'. No se puede cambiar tanto, muchachos. Hay que mantenerse firme en la palabra porque, y si no, todo el tiempo estamos entrando en contradicciones. Es lo que pienso".

El técnico del Sevilla FC resta importancia a la baja de Kike Salas y tira darditos a los 'analistas tácticos'

"No, no tenemos excusas", dijo al ser preguntado si las ausencias de Kike Salas, Marcao y Nianzou evitan volver a defensa de cinco. Ahí se tomó la revancha con la prensa dando a entender que muchos son incapaces de entender los esquemas: "Hay que ver cómo mira cada uno las estrategias, porque si yo les pregunto cómo jugamos el otro día parecen números de teléfono: 4141, 433, 515... La persona es libre de tener una opinión sobre lo que ve, pero cuando la opinión se hace desde el lugar que nace, cambia".

"Hemos jugado con cinco atrás, con tres, con dos, hemos defendido mano a mano.... Vamos buscando una vuelta para ver si encontramos la línea media. Hemos ido rotando y han jugado todos los futbolistas. Así va a ser hasta el final, porque estamos en esa batalla (de buscar la regularidad) que tanto nos cuesta". "Luego, en los fallos estamos todos involucrados. Estudio los partidos y en todos hay fallos. Se corrigen y se critican, como es normal. También se falla cuando se arriesga, cuando se intenta. La perfección no existe", ha divagado Almeyda sobre los numerosos regalos defensivos que acumula el Sevilla FC en esta 25/26.

"El principal problema, digamos, es concretar y que no te concreten. Se habla, se estudia al rival, se analiza individualmente, se analiza colectivamente y se habla con los jugadores que van a jugar", ha añadido sobre la gestión del fuera de juego como recurrente handicap en los partidos. "Yo respeto las opiniones, pero lo veo desde otro lugar. El término medio para mí es lo más difícil que tiene un ser humano", ha zanjado el asunto.