Oso explica el sentir del Sevilla: "Te vas con una cara que no nos gusta a nadie"

El lateral izquierdo ha sido uno de los protagonistas en el empate del Sevilla FC contra el Valencia CF. El canterano ha dado un gran nivel y participó en la jugada del gol sevillista, marcado por Tárrega en propia puerta, ya que dio el centro que introdujo en su portería el central valencianista

Oso, lateral izquierdo del Sevilla FC, fue uno de los futbolistas más destacados del partido que el equipo de Nervión empató contra el Valencia CF (1-1). El lateral izquierdo dio un gran nivel en Mestalla, tanto en defensa como en ataque. De hecho, el canterano fue el protagonista del gol del Sevilla FC ya que su centro, muy bien lanzado, fue desviado por Tárrega metiéndose en la portería que defendió Julen Agirrezabala. Oso fue el jugador que dio la cara en Movistar+ LaLiga después del empate contra el Valencia CF. Se mostró contento, pero a la vez fastidiado porque se va con la sensación de haberse escapado dos puntos.

Oso, lateral izquierdo del Sevilla FC, no pudo esconder su satisfacción por haber jugado en Primera división, pero también se mostró contrario porque el equipo que entrena Matías Almeyda no consiguiera la victoria, explicando a la perfección el sentir de todo el Sevilla FC tras encajar ese gol de Hugo Duro en los últimos minutos. "Desde luego que sí, un día que he soñado toda mi vida, la verdad. Pero bueno, como tú has dicho, muy jodido porque recibir ese gol en el último minuto te vas con una cara que no nos gusta a nadie. Pero bueno, contento con el trabajo

Oso también dijo que su buen rendimiento es fruto de toda una vida preparándose para jugar en el Sevilla FC. "Sí, al fin y al cabo llevo preparándome mucho tiempo para este momento y nada, ha llegado y está preparado y muy contento".

Por otro lado, Oso analizó el partido del Sevilla FC, señalando que en líneas generales estuvo bien el equipo pero que no pudo contener ese arreón final del Valencia CF. "Al fin y al cabo pienso que nos merecemos un poco más. Hemos jugado un partido muy serio, hemos creado bastantes ocasiones. Al fin y al cabo con el Valencia que he apretado bastante ha sido complicado. Pero bueno, hemos rascado un punto que hay que quedarse con lo bueno y pensando en el Oviedo".

Oso, tras jugar muy bien contra el Extremadura en Copa del Rey, ha aprovechado muy bien su oportunidad contra el Valencia CF, dejándole claro a Matías Almeyda que es un futbolista más que válido para jugar en la Primera división. Una irrupción que aparece en el Sevilla FC en el mejor momento ya que actualmente Suazo, el único lateral izquierdo de la primera plantilla está lesionado.