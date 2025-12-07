Valencia 1-1 Sevilla: Un golpe de fortuna... y la cruda realidad

El autogol de Tárrega acercaba el ansiado despertar nervionense, pero Hugo Duro empató en el alargue; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC no pudo despertar en Mestalla, pese a que alcanzó el alargue en ventaja gracias al autogol de César Tárrega. El planteamiento conservador del 'Pelado' había obtenido hasta entonces un premio inusitado, pues resultaba meritorio que, con un mísero tiro a puerta (el de Peque nada más arrancar), pudieran llevarse los tres puntos los nervionenses. Lo impidió en el 93 Hugo Duro, a pase de Filip Ugrinic, para prolongar el malestar post derbi, cifrado en una clasificación copera sin alardes ante el Extremadura y unas tablas que saben a poco. En LaLiga, lo que más preocupa y ocupa, van cinco derrotas, un empate y una victoria desde el increíble 4-1 al FC Barcelona, bagaje que da, al menos, para que el colchón sobre el descenso sea de cinco puntos.

Dispuesto de inicio con cinco hombres en defensa, avisaron pronto los blanquirrojos, aunque el cabezazo en plancha de 'Peque' Fernández (que vio la quinta y no jugará ante el Real Oviedo) a pase de Batista Mendy lo mandaba providencialmente a córner Julen Agirrezabala. Apretaba muy arriba el conjunto visitante, lo que obligaba al anfitrión a jugar en largo en busca de la profundidad de Luis Rioja y un Arnau Danjuma que vio a los nueve minutos cómo Nemanja Gudelj, hombre libre de la línea de tres centrales auspiciada por Matías Almeyda, le taponaba su disparo tras una diagonal canónica desde el perfil izquierdo. Ninguno quería desordenarse ni arriesgar en defensa, prioridad ésta que afeó un tanto los minutos iniciales.

Tocaba encomendarse a despistes o genialidades aisladas. En uno de los primeros, el despeje en largo de Joaquín Martínez 'Oso' permite a Akor Adams ganar el cuerpeo con César Tárrega para plantarse en el mano a mano con el meta che, aunque el central de Aldaya se rehizo para estorbar lo justo al nigeriano y que éste la mandase de zurda a las nubes. En una acción calcada, aunque algo más escorada, el ex del Montpellier se topó con el cancerbero cedido por el Athletic Club, si bien estaba en posición ilegal. Apenas pasó nada reseñable hasta el epílogo de esta fase inaugural, cuando Hugo Duro le pegó al aire con todo a favor desde el punto de penalti a servicio de Danjuma. Fue la última de una mitad espesa y aburrida.

El guion a la vuelta de vestuarios no se antojaba mucho más ilusionante. El pasito al frente de la escuadra che persuadió a su oponente de la conveniencia de insistir en el plan, acaso con alguna transición algo más elaborada, pero siempre buscando un fútbol directo y rápido. Así llegaría el 0-1, que únicamente podía emerger de un error ajeno: abre a la izquierda Djibril Sow, la pone en el punto de penalti Oso y se trastabilla Tárrega en el despeje, fusilando a su portero. Un golpe de fortuna que a buen seguro dinamitaría un partido atascado. No ayudaron demasiado al Valencia CF los insistentes silbidos de Mestalla, si bien Thierry Correia no llegó por poco en el 71 al pase de la muerte de Lucas Beltrán.

La entrada del atacante llegado de la Fiorentina, al menos, sí afiló a los de Carlos Corberán, que lo buscó también con Diego López y Largie Ramazani. Así, Mendy casi hace penalti al argentino, que prefirió alcanzar a duras penas la línea de fondo y ponerla atrás, dejándole a continuación los tacos sin que Cuadra Fernández decidiera cobrar nada. El internacional belga sub 21 sí sacó a Nemanja Gudelj una falta en el semicírculo que Pepelu García estrelló en la barrera, despejando Andrés Castrín como pudo ante el esfuerzo inerme de Hugo Duro. Con el tiempo cumplido, Beltrán pecó de zurdo al marrar en el segundo palo con todo a favor por intentar acomodarse el tiro. Tampoco superó el atacante de origen burundés a Odysseas Vlachodimos, pero sí Duro, presto a empujar en el 93 el pase tras robo de Filip Ugrinic. No hubo tiempo para más.

Ficha técnica

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry Correia, Tárrega, Copete, Gayà (Jesús Vázquez 77'); Pepelu, Javi Guerra (Ugrinic 63'); Luis Rioja (Ramazani 68'), Hugo Almeida (Lucas Beltrán 63'), Danjuma (Diego López 63'); y Hugo Duro.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Castrín, Oso (Alfon 85'); Sow, Agoumé (Alexis Sánchez 85'), Mendy; Peque (Joan Jordán 80'); y Akor Adams.

Árbitro: Cuadra Fernández (balear), con el asturiano González Fuertes en el VAR. Roja directa con el encuentro ya terminado al che Gayà. Amarillas a los locales Copete, Thierry Correia y Tárrega, así como a los visitantes Peque, Azpilicueta, Gudelj, Agoumé, Joan Jordán, Castrín, Carmona y Matías Almeyda (técnico).

Goles: 0-1 (58') Tárrega, en propia puerta; 1-1 (93') Hugo Duro.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 15ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Mestalla (Valencia) ante 44.369 espectadores, con una amplia representación sevillista en las gradas.