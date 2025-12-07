El Trabzonspor aprieta por Hassan, aunque sin convencer al Oviedo

El club azul rechaza la primera propuesta y mantiene una postura firme: prioriza un reemplazo antes de acordar la salida del extremo francés

El Real Oviedo afronta un mercado de invierno decisivo y el nombre propio que marca la agenda es el de Haissem Hassan. El extremo francés, relegado al banquillo en las últimas semanas, ha despertado el interés del Trabzonspor, que ya ha presentado una oferta formal para intentar cerrar su fichaje. La propuesta incluye dinero, variables y la posibilidad de incorporar al delantero ucraniano Danylo Sikan, pero el Oviedo no está dispuesto a vender a cualquier precio y ha rechazado el primer intento de los turcos.

Hassan se ha convertido en uno de los protagonistas silenciosos del mercado aún antes de abrirse. Su papel ha perdido peso desde que Luis Carrión tomó el mando del banquillo y reorganizó el sistema ofensivo, una decisión táctica que ha dejado al francés con un rol secundario. De ser pieza clave en el ascenso y posteriormente en el equipo de Paunovic, ha pasado a encadenar suplencias y minutos residuales. Esa situación, unida a su proyección, lo ha colocado en el escaparate.

La oferta del Trabzonspor y el papel de Sikan en la operación

El Trabzonspor se ha movido rápido. Tercero en la Superliga turca y en plena lucha por el título, el club otomano busca un extremo que pueda marcar diferencias de inmediato. Por ello, según publica La Nueva España, planteó al Oviedo una propuesta: 6 millones fijos más otros dos en variables según objetivos, además de incluir al delantero Danylo Sikan como parte del trato. El ucraniano, de 24 años y 1,87 de estatura, puede jugar tanto como punta como en los costados y fue un fichaje valorado en su día en 6 millones por el club turco.

Su perfil encaja con lo que el Oviedo quiere traer en invierno, pero no es suficiente para abaratar la salida de Hassan. En el Tartiere consideran que el valor del francés continúa siendo superior al planteado, y que la prioridad ahora pasa por obtener un beneficio económico notable antes de aceptar cualquier fórmula mixta. Además, la operación debe contemplar el porcentaje de venta que pertenece al Villarreal, lo que reduciría la cantidad final que recibiría el club asturiano.

El Oviedo quiere mantener el control

En la entidad ovetense hay una idea clara: vender sí, pero solo si la oferta permite reforzar el equipo sin debilitarlo. El límite salarial deja apenas 1,5 millones de margen, por lo que un traspaso lucrativo aumentaría de forma decisiva el músculo económico del club para afrontar diversas incorporaciones ofensivas.

Mientras tanto, el jugador permanece a la expectativa. Hassan sigue centrado en competir, pero consciente de que su futuro puede cambiar en cualquier momento. Su cláusula de rescisión, cifrada en 18 millones, permite al Oviedo negociar con tranquilidad y desde una posición de fuerza.