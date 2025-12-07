Otra baja más para el Sevilla para el próximo partido: Peque

El delantero del Sevilla FC recibió una tarjeta amarilla en el partido contra el Valencia CF y se perderá el próximo encuentro liguero que tiene que disputar el equipo que entrena Matías Almeyda. Una ausencia más que se une a la larga lista de sancionados y lesionados que tiene el club de Nervión

Malas noticias para el Sevilla FC en el partido contra el Valencia CF ya que el equipo que entrena Matías Almeyda suma una baja más de cara al próximo encuentro liguero, que es contra el Real Oviedo. En este caso, quien no podrá jugar será Peque Fernández quien recibió una tarjeta amarilla, bastante evitable, y con ella suma cinco amonestaciones en LaLiga lo que va a provocar que sea sancionado por un partido sin pode competir. Un problema más para el Sevilla FC que ya cuenta con un gran número de ausencias por lesión y sanción.

Peque Fernández recibió la quinta tarjeta amarilla en lo que va de LaLiga después de que cometiera un error bastante evitable. Corría el minuto 22 de partido, contra el Valencia CF, cuando el atacante del Sevilla FC peleaba por la posesión del balón con Pepelu, centrocampista del club de Mestalla. Cuando estaba en el suelo, reclamando una falta de su rival, Peque Fernández cogió el balón con la mano creyendo que el árbitro había pitado infracción del jugador valencianista. No fue así. Guillermo Cuadra Fernández, colegiado del encuentro, pitó la mano de Peque Fernández y le castigó, además, con esa tarjeta amarilla que va a acarrear un partido de LaLiga de sanción.

Peque Fernández, otra baja más para el Sevilla FC en el partido contra el Real Oviedo

De este modo, el Sevilla FC pierde a un futbolista más de cara al próximo partido de LaLiga que el equipo que entrena Matías Almeyda se va a enfrentar al Real Oviedo, el que se jugará el domingo 14 de diciembre a partir de las 14:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Peque Fernández no va a poder jugar por sanción este partido en casa por sanción al igual que Isaac Romero, el cual cumplirá su segundo partido sin jugar debido a que su castigado con dos encuentros sancionado tras su expulsión en el derbi sevillano contra el Real Betis.

Por otro lado, el Sevilla FC además cuenta con siete lesionados a los cuales no pierde de vista por si alguno puede recuperarse durante la semana para ayudar al equipo que entrena Matías Almeyda. Los futbolistas sevillistas que tienen problemas físicos son siete: Kike Salas, Nianzou, Suazo, Vargas, Juanlu, Marcao y Januzaj.

De todos esos, los que tiene más opciones de poder recuperarse son Kike Salas, que está lidiando toda la temporada con problemas en el pubis, y Marcao, que tiene una contusión. Suazo, con problemas en el sóleo, se le espera a mitad de diciembre.