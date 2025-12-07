Vinculan al Sevilla con Mudryk, que cumple en enero su sanción por dopaje

El Chelsea buscará una cesión invernal para que se foguee su veloz atacante, por el que pagó 70 millones de euros fijos y 30 en variables hace dos años, y Cordón habría presentado ya su candidatura

Sonó ya en 2021, cuando acababa de promocionar al primer equipo del Shakhtar Donetsk, aunque el Sevilla FC no pudo reclutar entonces a la 'perla' ucraniana, por lo que el Chelsea acabaría pagando 70 millones de euros fijos y 30 en variables en enero de 2023 para 'robárselo' al Arsenal. Su aterrizaje en la Premier League no terminó respondiendo a las expectativas, hasta el punto de que marcó diez goles y brindó once asistencias en sus primeros 73 encuentros oficiales como 'blue', si bien la enorme proyección de Mikhailo Mudryk quedó cortada de cuajo a finales de 2024, cuando dio positivo en el test antidopaje por meldonio. Aunque se enfrentaba a cuatro años de sanción y llegó a pasar la prueba del polígrafo para demostrar su inocencia, fue condenado finalmente hasta el 17 de enero de 2026, por lo que está ya a poco más de un mes de poder volver a los terrenos de juego.

Según 'La Gran Jugada' de Canal Sur Radio, Antonio Cordón ya ha presentado la candidatura blanquirroja para que el veloz extremo, que lleva más de un año sin calzarse las botas, reactive su carrera en Nervión. Para ello, será clave que haya salidas, como ya confesó el propio presidente sevillista, José María del Nido Carrasco, cuando se le cuestionó por movimientos invernales, con un fichaje como prioridad, aunque el conjunto de Matías Almeyda necesita pegada y calidad, sin importar tanto la demarcación. Diestro y con preferencia por el costado contrario para percutir a pie cambiado, Mudryk ha actuado otras veces como extremo derecho, mediapunta y hasta 'falso 9'. Será crucial para que las opciones crezcan que los londinenses asuman casi toda su ficha (de unos 4,3 millones de euros netos, incluyendo pluses, por lo que en la segunda vuelta le quedaría por percibir más de dos millones limpios), priorizando que tenga minutos a otros aspectos económicos.

El Estrasburgo, principal rival nervionense... y con ventaja

Funciona a todas luces como un club satélite, con independencia teórica, pero una relación más que directa. El accionista mayoritario del Racing Club de Estrasburgo, como ocurre en el caso del Chelsea, es BlueCo, consorcio liderado por Todd Boehly y Mark Walters, copropietarios del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers y el de baloncesto femenino Los Angeles Sparks. Aunque la UEFA está haciendo la vista gorda y permitiendo que ambos compitan en sus torneos oficiales (los londinenses, en Champions League; los alsacianos, en la Conference League), llevan tiempo compartiendo jugadores (Angelo, Andrey Santos, Caleb Wiley, Djordje Petrovic, Diego Moreira, Kendry Páez, Mamadou Sarr, Samuels-Smith, Ben Chilwell, Mathis Amougou...), pues todos no caben en la extensa plantilla 'blue'. Dicen que el ex sevillista Valentín Barco, reclutado del Brighton, podría ser el primero en hacer el viaje contrario, compensándoles por la baja en la banda izquierda (aunque lleva tiempo jugando de mediocentro) con Mikhailo Mudryk.