Puntos uno a uno del Sevilla FC en su visita en LaLiga EA Sports al Valencia CF: Castrín y Oso levantan la mano

El central gallego y el carrilero alicantino sobresalen dentro de un planteamiento ultradefensivo que sólo pudo 'rascar' un punto de Mestalla

Una galopada de Joaquín Martínez 'Oso', con sensaciones agridulces a la postre, desatascó para el Sevilla FC en Mestalla un partido trabado, donde el único intento meritorio había llegado muy al principio, cuando Julen Agirrezabala abortó el cabezazo ajustado de 'Peque' Fernández. A partir de entonces, las defensas se impusieron a las delanteras. La prioridad era no equivocarse, pues el primero que lo hiciera lo pagaría caro. Así ocurrió, gracias al centro envenenado del alicantino y el desvío contra su propia portería de César Tárrega, aunque un despiste en la marca sobre la bocina permitió a Hugo Duro empatar en el 93. Fue de las pocas máculas de una línea trasera de tres en la que Andrés Castrín vuelve a demostrar que está para seguir de inicio, incluso aunque vuelvan Tanguy Nianzou, Kike Salas y Marcao Teixeira, ahora lesionados.

Así jugaron los nervionenses

VLACHODIMOS: 5

Tarde más o menos tranquila del griego, a quien sólo le tiraron tres veces a puerta, atajando sin mayores problemas los disparos forzados de Lucas Beltrán y Ramazani. El de Hugo Duro a bocajarro ya le fue imposible.

CARMONA: 4

Como carrilero pudo estirarse y recorrer más la banda derecha que otras tardes, aunque pasaban muchas cosas a su espalda y tampoco estaba el partido para dejar todo el trabajo para Azpilicueta. Más duro, descontrolado y superado en la recta final.

AZPILICUETA: 5

Atento a las coberturas a Carmona y tirando de oficio y jerarquía. Sobrecargado en ciertas fases del encuentro.

GUDELJ: 6

Ejerció de libre y, así, más arropado, sufrió menos en la contención. Bien taponado el intento de disparo a bocajarro de Danjuma nada más empezar. Resolutivo en el juego aéreo y expeditivo cuando tocaba. Le baja la nota que pierde de vista a Hugo Duro en el 1-1.

CASTRÍN: 7

El mejor de los tres centrales por agresividad, anticipación y osadía para salir de sitio y atosigar a los atacantes albinegros. Gran reacción tras el caño sufrido ante Danjuma. Despejó mucho y bien, pero no llegó a cortar el disparo postrero de Hugo Duro que valió el empate a los locales.

OSO: 7

Más pendiente de Luis Rioja y los desdobles de Thierry que de proyectarse por la izquierda, aunque aseguró su zona sin ser un lateral nato. Su primera subida, nada más iniciarse la reanudación, se convirtió en autogol de Tárrega, lo que le brindó confianza. Mientras vuelve Suazo, es una alternativa mucho mejor que cambiar de banda a Carmona.

AGOUMÉ: 4

En teoría el más posicional de la 'sala de máquinas' y uno de los encargados de lanzar a Akor Adams en velocidad. Lo intentó sin suerte desde la frontal, pero se le notaba desganado, apático. Nada concluyente en sus acciones.

SOW: 5

Más briega que el criterio que se le presupone hasta la segunda mitad, cuando comandó la transición del 0-1. Luego, más perdido de lo esperado en el ida y vuelta del epílogo.

MENDY: 5

El 'trivote' le permitió descolgarse y aparecer por la frontal del área contraria. También ayudó, más a la resta que a la elaboración, incrustándose de vez en cuando entre los centrales.

PEQUE: 5

Una captura inoportuna con la mano le hizo ver la quinta amarilla tras muchas jornadas esquivando el cumplimiento del ciclo de amonestaciones. Lo buscaron siempre sus compañeros, aunque anduvo muy vigilado.

AKOR ADAMS: 3

Se las fabrica y se pone más o menos de gol varias veces gracias a su fortaleza física, pero es inconcebible que siga cayendo en fuera de juego con tantísima frecuencia. Lejos de aprovechar los espacios tras el 0-1, desperdició varias contras con extraños servicios a quién sabe.

JOAN JORDÁN: 4

Una pérdida absurda brindó a Ramazani una ocasión peligrosa. Debía aportar temple y, aunque ayudó perdiendo tiempo, no dio salida a los suyos.

ALEXIS SÁNCHEZ: 4

Pocos minutos para valorale, aunque pierde ante Ugrinic dentro del área el balón que acaba en el 1-1 en vez de mandar un pelotazo hacia arriba.

ALFON: s.c.

Sin tiempo para generar ni tampoco taponar el perfil izquierdo.

MATÍAS ALMEYDA: 5

Optó por resguardarse de inicio con una defensa de cinco y un 'trivote', dejando con libertad a Peque y arriba algo solo a Akor Adams. No tenía mucho más donde elegir por las ocho bajas. Quizás retrasó demasiado los cambios.