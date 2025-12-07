Pesadilla recurrente en Mestalla: infaustos recuerdos del Sevilla en el estadio del Valencia

En la última visita a la capital levantina Xavier García Pimienta fue destituido como entrenador del conjunto nervionense, que ha tenido a Suso como artífice de su buena racha en el último lustro en un fortín que tardó 30 años en asaltar y en el que sólo ha vencido 13 veces en 98 años

Ciñéndose al historial reciente y al palmarés, en la sobremesa de este domingo se enfrentan dos de los seis clubes más importantes de LaLiga española. Por detrás de los tres poderosos (Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid) y respetando el pleno de temporadas en la elite del Athletic Club, se han ganado un lugar privilegiado en los anales del campeonato el Valencia CF y el Sevilla FC. Se trata de dos grandes instituciones que llevan años instaladas en la decepción permanente y que encaran este duelo de la jornada 15 con una imperiosa necesidad de sumar, al estar encalladas en la parte baja de la clasificación.

El conjunto che se aferra a su relativa solidez en Mestalla, donde ha sido capaz de amarrar 11 de sus 14 puntos en esta liga 2025/2026; mientras que los nervionenses esperan poder reencontrarse con un triunfo a domicilio que no saborean desde hace más de dos meses (0-1 en Vallecas el 28 de septiembre) en un feudo que históricamente se les ha dado muy mal: sólo ha celebrado 13 victorias (un 16 por ciento) en los 80 precedentes ligueros a orillas del Turia, con otros 13 empates (16%) y con 54 triunfos valencianistas (68%); entre ellos, el 1-0 del curso pasado.

La última visita del Sevilla FC a Mestalla le costó el puesto a García Pimienta

El primer enfrentamiento entre ambos conjuntos en tierras valencianas fue un 1-1 en la Copa del Rey de 1927, con goles del local Montes y del visitante Pepe Brand; mientras que el precedente más cercano data del 1-0 registrado el pasado 11 de abril, en la jornada 31 de LaLiga 24/25, y se saldó con una victoria por la mínima gracias a un tanto de Javi Guerra al filo del descanso, tras un error defensivo sevillista que dejó colgando de un hilo el puesto Xavier García Pimienta, que sería destituido horas después.

Los sevillistas tardaron más de un cuarto de siglo en ganar en Mestalla. En concreto, tuvieron que visitar 17 veces al Valencia, hasta que el 11 de octubre de 1953 se impusieron por 2-3 gracias a las dianas de Juan Arza, Doménech y Loren, frente a las de los locales Wilkes y Badenes; poniendo fin a una racha de un empate y 15 derrotas, las 12 últimas de manera consecutiva y con marcadores tan abultados como dos 'manitas' por 5-0, un 8-1, un 8-0, dos 4-0 y otros dos veces 4-1...

De las 13 victorias del Sevilla en Valencia, 11 fueron por la mínima y las otras dos fueron sendos 0-2

Las cinco siguientes victorias del Sevilla FC en el campo del Valencia CF también fueron por la mínima, en concreto por un exiguo 0-1: marcó Lizarralde en la temporada 65/66, festejó Baby Acosta en las campañas 69/70 y 70/71, Enrique Montero fue el héroe en el curso 85/86 y Luis García Tevenet lo hizo en la 94/95. A partir de ahí hubo otra sequía de una década y la séptima alegría llegó ya en el siglo XXI. En la 04/05, venció por 1-2 (Aitor Ocio, en propia puerta; Baptista y Aranda) y, en la venidera 05/06, enlazó dos victorias seguidas por primera vez con un 0-2 (Luis Fabiano y Ayala, p.p.).

Repetiría en la 07/08, por 1-2 (Albiol; doblete de LuisFa); en la 10/11 por 0-1 (Rakitic); y en la 11/12, por 1-2 (Tino Costa; Jesús Navas y Medel). En el último lustro, pese a perder en la última visita, el Sevilla FC ha sido capaz de puntuar en cuatro ocasiones, con dos empates, 0-0 en la 23/24 y 1-1 en la 21/22, y otros dos triunfos: 0-1 en la 20/21 (Suso) y 0-2 en la 22/23 (Badé y de nuevo Suso).