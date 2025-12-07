Jugó en Valencia y Sevilla, pero anima a los che y 'pica' a los nervionenses: "Deben mirar el ejemplo del Betis de Pellegrini"

El exfutbolista Hedwiges Maduro ha viajado desde Ámsterdam, donde está arrancando su carrera como entrenador, para estar en Mestalla en el duelo que sus dos equipos españoles disputan en la jornada 15 de LaLiga EA Sports y no esconde que quiere que gane el conjunto che

El partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Valencia CF y al Sevilla FC es muy especial para Hedwiges Maduro, que ha viajado desde Ámsterdam para ver en directo el choque de la sobremesa de este domingo en Mestalla. El internacional neerlandés, retirado desde 2017, jugó 113 encuentros en sus cinco años como jugador che (2007-2012) y 31 en su única campaña como nervionense (2012/2013). Su corazón está dividido de forma proporcional a las veces que vistió cada camiseta. Es decir, va claramente con los blanquinegros: "El Valencia tiene que ganar sí o sí, necesita sumar puntos y salir de la zona baja". Es más, no duda en mandar darditos a los dirigentes de Nervión, a quienes insta a seguir el ejemplo del Real Betis y de Manuel Pellegrini.

Maduro no tiene dudas a la hora de elegir preferencia, aunque la salida del pozo del Valencia CF implique una caída al mismo del Sevilla FC. Alega que es valencianista desde pequeño porque le encantaban Aimar y Mendieta. "En Sevilla tengo buenos amigos, pero no es Valencia, claro. Mi etapa allí empezó torcida por unos problemas cardiacos que me detectaron nada más llegar. Estuve medicándome, con el susto en el cuerpo mucho tiempo. Por suerte quedó en nada, pero jugué poco, la verdad. Además cambiaron a Míchel por Unai Emery y no me fue bien", explica el excentrocampista en una entrevista concedida al diario AS en la previa del duelo entre sus dos equipos en España.

Maduro pone al Betis de Pellegrini como ejemplo de lo que necesita el Sevilla FC

"En los últimos años hay muchos problemas en la estructura del club, falta estabilidad, y eso afecta a lo que pasa en el campo. Mira el Ajax, el Manchester United, el propio Sevilla FC...", comienza argumentando Maduro sobre los tiempos de crisis social que se viven en ambas entidades.

"El Sevilla es un club que también tiene problemas sociales y todo eso, antes o después, afecta al césped. Necesita tranquilidad. Mira el Betis, la estructura de Pellegrini es fuerte desde hace años, como la que está creando Unai en el Aston Villa. El Sevilla también necesita eso, porque el Sánchez-Pizjuán también es un espectáculo, como lo es Mestalla, y su afición se merece estar arriba", explica el neerlandés en una comparativa arriesgada teniendo en cuenta que sabe de la particularidades que se viven en la siempre dual capital andaluza.

"Monchi y Míchel (entonces director deportivo y entrenador del Sevillista) fueron a mi casa en Ámsterdam para convencerme", explica sobre su fichaje por el club blanquirrojo en el verano de 2012, en un contexto de críticas porque el curso anterior se había quedado fuera de puestos europeos por primera vez en nueve años.

"Mis tiempos con Unai en el Valencia fueron muchos mejores. Cuando llegó al Sevilla se produjeron cambios, la situación económica del club tampoco era muy boyante... En enero decidí irme a Grecia porque me llamó mi paisano Huub Stevens (firmó por el PAOK)", añade Maduro, asegurando que ha viajado en varias ocasiones a Birmingham para visitar a Emery, a Monchi y a Damià Vidangany.