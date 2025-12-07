Valencia - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de la LaLiga EA Sports

Duelo entre dos clubes históricos de Primera división que llevan sufriendo años de mediocridad, tanto institucional como deportiva, y que afrontan este encuentro con mucha necesidad de sumar tres puntos que les ayuden a escapar de la zona baja de la clasificación: son decimosexto y decimocuarto, respectivamente, separados por sólo dos puntos

El Valencia CF, que empezó el fin de semana desde la decimosexta plaza con 14 puntos a sólo dos de los puestos de descenso, recibe la visita del Sevilla FC, otro histórico en apuros que únicamente ha sido capaz de sumar 16 puntos de los 42 disputados hasta la fecha y está decimocuarto en la clasificación de LaLiga EA Sports cuando se disputa la jornada 15. La necesidad extrema de puntuar marca un duelo en el que el ganador recibirá una dosis de oxígeno y el que pierda aumentará considerablemente la presión.

Así llegan el Valencia CF y el Sevilla FC

El Sevilla FC afronta el partido en un momento de muchas dudas, después de perder en cinco de las seis últimas jornadas: tres derrotas seguidas ante RCD Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (3-0), victoria por la mínima ante CA Osasuna (1-0) y batacazo en El Gran Derbi ante el Real Betis (0-2) en Nervión, donde sólo ha ganado ha sumado siete puntos de 21 posibles. A domicilio presenta un balance de 9 de 21, pero no gana desde el 0-1 en Vallecas del 28 de septiembre; a excepción de las dos citas de la Copa del Rey: el 1-4 ante el CD Toledo y el polémico 1-2 contra el CD Extremadura -con gol en fuera de juego de Alfon-.

Por su parte, el Valencia CF tampoco puede esborzar cara alegre. Los blanquinegros también pasaron a los dieciseisavos de final en Copa, pero sufrieron de lo lindo ante el FC Cartagena, empatando a diez del 90' y venciendo en el tiempo añadido de la segunda parte de la prórroga. En LaLiga suma tres jornadas sin perder, pero con empate en la última salida ante el Rayo (1-1) y con cuatro puntos de los últimos seis en Mestalla ante el Betis (1-1) y en el derbi contra el Levante UD (1-0). En su fortín han sumado 11 de los 14 puntos que tienen en estas primeras 14 jornadas.

Valencia - Sevilla: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El choque liguero que enfrentará al equipo valenciano y al conjunto sevillano tendr�� lugar este domingo, día 7 de diciembre de 2025, a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla de la capital levantina.

Valencia - Sevilla: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable en el dial 54 a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (110) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de SevillaFC+, que también volverá a conectar justo después del pitido final.

Valencia No Iniciado - Sevilla

Valencia - Sevilla: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Valencia Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Carlos Corberán, de Matías Almeyda y del resto de protagonistas.