Diomandé, de Butarque a la élite: el ex del Leganés firma su noche más grande con un hat-trick

El Leipzig destroza al Eintracht con un 6-0 liderado por un descomunal Yan Diomandé antes de su visita al Barça

El RB Leipzig firmó una de sus actuaciones más contundentes de la temporada al arrollar por 6-0 al Eintracht Frankfurt, un golpe durísimo para el conjunto alemán justo antes de viajar a Barcelona para medirse al Barça en el Spotify Camp Nou. El gran protagonista fue Yan Diomandé, exjugador del Leganés, que brilló con un espectacular hat-trick.

Un fichaje que ha explotado en Alemania

La irrupción de Yan Diomandé en la Bundesliga está siendo meteórica. El delantero costamarfileño, incorporado este verano por 20 millones de euros, ha demostrado que su adaptación al fútbol alemán es total. Ante el Eintracht, el atacante de solo 19 años firmó el primer hat-trick de su trayectoria profesional y se confirmó como una de las grandes sensaciones ofensivas de la temporada.

El Leipzig dejó claro desde el inicio que no iba a permitir reacción alguna. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Baumgartner encontró un pase al espacio que aprovechó Conrad Harder para abrir el marcador con un cabezazo certero ante la salida desesperada de Zetterer.

El Eintracht, un equipo imprevisible y golpeado

El equipo dirigido por Dino Toppmöller volvió a mostrar su irregularidad: o logra goleadas o las sufre. Esta vez tocó la peor versión. Aunque el Eintracht tuvo su oportunidad para empatar con un disparo de Dahoud al larguero, el Leipzig respondió con contundencia.

En el minuto 31, una transición eléctrica terminó con Harder sirviendo un pase de la muerte a Baumgartner, que empujó el balón al fondo de la red sin oposición. El VAR evitó el tercer tanto momentáneamente, anulando un gol por fuera de juego, pero la avalancha estaba lejos de detenerse.

El show de Diomandé: un hat-trick en 18 minutos

Nada más arrancar la segunda mitad, en el minuto 47, comenzó el recital de Diomandé. El joven delantero, protegido con una máscara debido a una lesión facial, aprovechó un balón muerto dentro del área para fusilar el 3-0.

Su segundo gol llegó solo unos minutos después, en el 55’, tras recibir de Baumgartner en la frontal. Con un control orientado eliminó a su marcador y remató con la zurda al palo largo para firmar una auténtica obra de arte.

El festival siguió con un penalti transformado por David Raum en el 62’, que colocó el 5-0 en el marcador tras unas manos de Hugo Larsson.

Un cierre de partido para enmarcar

El sexto y definitivo tanto fue nuevamente obra de Diomandé, que en el 65’ culminó su tarde perfecta. Controló un pase profundo de Seiwald, superó al guardameta en el mano a mano y definió a puerta vacía para rubricar una actuación inolvidable. El técnico Ole Werner decidió sustituirlo en el 87’ para que recibiera una merecida ovación.

Con esta goleada, el Eintracht Frankfurt llega tocado al duelo continental frente al Barcelona, mientras que el RB Leipzig se consolida como uno de los equipos más en forma de Alemania. Y en el centro de todo, un nombre propio: Yan Diomandé, que ha irrumpido en la élite con una fuerza arrolladora.