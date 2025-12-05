Jornada 13 de la Bundesliga 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga alemana en vivo online

La Bundesliga 2025/26 vive su jornada 13 con duelos decisivos que podrían redefinir la lucha por los primeros puestos

Nueva jornada en la Bundesliga - Cordon Press

La jornada 13 de la Bundesliga promete emociones fuertes con enfrentamientos clave como Augsburgo vs Bayer Leverkusen y Stuttgart vs Bayern Múnich, donde equipos con dinámicas opuestas buscarán puntos cruciales para escalar posiciones en la tabla. El Augsburgo recibirá al Bayer Leverkusen el 6 de diciembre de 2025 en el WWK Arena, en un choque clave para ambos equipos. Mientras los locales atraviesan una sequía goleadora y solo suman una victoria en sus últimos seis encuentros, el Leverkusen llega en racha positiva, con cuatro victorias en sus seis últimos partidos y un promedio de 2,17 goles por encuentro. Antecedentes y estadísticas El último enfrentamiento entre estos equipos terminó 2-0 a favor del Leverkusen, con goles de Patrik Schick y Emiliano Buendía. En aquel partido, los visitantes dominaron en remates (15-12) y en la creación de ataques peligrosos (56-49), a pesar de que la posesión estuvo equilibrada (53% para Leverkusen, 47% para Augsburgo). Rachas y forma reciente El Augsburgo lucha por mejorar su rendimiento, especialmente en casa, donde su promedio ofensivo apenas llega a 0,33 goles por partido en los últimos tres encuentros. En cambio, el Leverkusen presenta una defensa sólida y un ataque efectivo, siendo uno de los equipos más peligrosos en la Bundesliga. El líder visita tierras suabas El Bayern Múnich, líder indiscutible de la Bundesliga, se medirá al Stuttgart en el MHPArena, en un partido que enfrentará a un equipo en plena forma contra un conjunto local sólido en casa. El Bayern llega con 11 victorias y un empate en 12 jornadas, mostrando un promedio de 3,67 goles a favor y solo 0,75 en contra. Antecedentes y estadísticas La última vez que se enfrentaron esta temporada, el Bayern se impuso 2-1 en el Allianz Arena. Harry Kane y Luis Díaz marcaron para los bávaros, mientras que Jamie Leweling descontó para Stuttgart en el tiempo de descuento. Aunque la posesión fue equilibrada, el Bayern fue superior en ataques peligrosos (43-27) y eficacia frente al arco rival. Rachas y forma reciente El Stuttgart acumula tres victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos seis encuentros. Destaca su eficacia ofensiva (2,33 goles por partido) y su fortaleza como local, con tres triunfos consecutivos en casa y más de 16 remates por encuentro. El Bayern, por su parte, mantiene su dominio histórico, con un porcentaje de posesión promedio del 62% y una capacidad goleadora que lo convierte en el rival a vencer. ¿Dónde ver la liga alemana en España? Los partidos de la jornada 13 de la Bundesliga se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.