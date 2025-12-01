El Atlético de Madrid mira a la Bundesliga para reforzar su delantera

Desde Alemania apuntan el interés del club rojiblanco en Tim Lemperle, ariete de 23 años que recaló el pasado verano en el Hoffenheim

El Atlético de Madrid no tiene previsto acudir en principio a la ventana de enero para retocar su plantilla tras ser el club de LaLiga que más dinero invirtió en fichajes el pasado verano. Pero el trabajo no se detiene en la dirección deportiva, reforzada con la llegada de Mateuy Alemany. Además, la entrada de Apollo Sports Capital como principal accionista supone un impulso económico que dotará de más músculo al club colchonero para volver a ser uno de los principales animadores del mercado el próximo verano, siendo ya varios los nombres en cartera.

Si días atrás se apuntaba el interés en el cotizado Marc Guéhi para reforzar el eje de la zaga, ahora desde Alemania surge una nueva opción para reforzar el ataque. Según el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport, el club madrileño está muy atento a la situación de Tim Lemperle, delantero germano de 23 años que aterrizó el pasado verano a coste cero en el Hoffenhem, con el que firmó un contrato hasta 2027.

Los números de Lemperle

Tras alcanzar la elite con el Colonia procedente su cantera, el que fuese internacional sub 21 fue cedido hace dos campañas al modesto Greuther Fürth y la pasada temporada regresó al conjunto de la región de Rin-Ruhr. Allí logró el ascenso a la Bundesliga, éxito al que contribuyó con 10 goles y 6 asistencias en la que ha sido hasta la fecha su mejor temporada como profesional. Y al mismo tiempo, se ganó su fichaje por un Hoffenheim que pelea en la zona alta de la tabla y con el que suma 4 tantos y un pase de gol en 13 encuentros.

Posible relevo de Sorloth

Según la citada fuente, es su fortaleza física (mide 187 centímetros de altura) y su velocidad lo que ha llamado la atención de los técnicos del Atlético. Un perfil similar en realidad al de Alexander Sorloth, que no acaba de tener el rol protagonista que desea en los planes de Diego Simeone y cuenta con el interés del Besikjtas turco o el Newcastle inglés, entre otros, por lo que no habría que descartar una salida en verano que abriría la puerta a la llegada de otro ariete.

Más clubes pendientes

En su caso, Lemperle tiene un valor de mercado de 8 millones de euros según la web especializada Transdermarkt. Pero el hecho de que haya varios conjuntos alemanes atentos en la parte alta de la Bundesliga hace prever una puja que podría subir el precio de su traspaso. El hecho de que tenga contrato hasta 2027, además, no sería un obstáculo para su marcha, dándose por hecho que su proyección le colocará más pronto que tarde en un club con mayores aspiraciones.