El Atlético de Madrid se mete de lleno en la pelea por Guéhi

En la agenda también de Real Madrid y FC Barcelona, el central internacional inglés saldrá gratis del Crystal Palace el próximo verano y ha desatado una pelea entre los grandes del continente en la que también han tomado parte desde el Metropolitano

El nombre de Marc Guéhi está en boca de todos. El central internacional inglés, aunque marfileño de nacimiento, acaba contrato con el Crystal Palace a final de temporada y tiene decidido marcharse gratis. Eso, unido a su gran rendimiento en las últimas temporada, le convierte a sus 25 años en una de las piezas más codiciadas del próximo mercado de verano. Obviamente, le sobran pretendientes, pues la posibilidad de hacerse a coste cero con un jugador valorado en 50 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, supone una ganga que muchos grandes de Europa quieren aprovechar. También en LaLiga, donde el Atlético de Madrid no piensa quedarse parado pese al interés de Real Madrid y FC Barcelona.

Ya el pasado verano, el Liverpool fue el que estuvo más cerca de hacerse con los servicios del ex del Chelsea, que lo traspasó al conjunto londinense en 2021 por algo más de 23 millones. Finalmente, el zaguero nacido en Abidjan optó por seguir en su actual equipo y será a partir del 1 de enero cuando sea libre para negociar con cualquier club de cara a la 26/27, desatando una pelea en la que han aparecido por sorpresa los colchoneros.

Una feroz competencia por toda Europa

En la Premier League, los 'reds' ni mucho menos se han olvidado de Guéhi, que también está en la órbita del Manchester City. Igualmente, en Italia suspira por tenerlo en sus filas el Inter de Milán, mientras que desde Alemania también se mantiene alerta el Bayern Múnich. Mientras tanto, en España ha sido relacionado con los azulgranas, pero es el conjunto blanco, que busca relevos para Alaba y Rüdiger, el que más cerca fuerte ha entrado en la puja, siendo el alto salario que exige uno de los posibles inconvenientes.

El Atlético ya ha mantenido contactos

La novedad es que el Atlético no solo está también muy interesado en el inglés, sino que incluso ha contactado ya con su entorno para conocer su predisposición a incorporarse a un proyecto que busca un nuevo impulso tras la llegada de Apollo Sports Capital como principal accionista, según ha informado Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes.

Al igual su que sus vecinos, en el Metropolitano buscan reforzar el eje de su zaga de cara a la próxima temporada y Mateu Alemany apunta alto, después de que el pasado verano no se pudiera concretar el fichaje de 'Cuti' Romero. Obviamente, hay más nombres aparte de Guéhi en la agenda, apuntándose en este sentido también la opción del joven Lautaro Rivero, al que Scaloni hizo debutar como internacional absoluto en el pasado parón de octubre. A sus 22 años, el argentino brilla en River Plate y es también vigilado por el Tottenham... o el Real Madrid. Un derbi que no cesa también en los despachos.