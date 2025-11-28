El 'plan A' se pone a tiro para el Atlético ante la posible venta de Gallagher

El inglés fue el refuerzo elegido para el centro del campo después de que el Atalanta no cediera en sus pretensiones por Éderson. Sin embargo, el precio por el brasileño podría bajar ahora hasta los 30 o 40 millones de euros, según su agente, una cantidad similar a la que los rojiblancos piden por el ex del Chelsea

Tras ser el club de LaLiga que más dinero invirtió en fichajes el pasado verano, el Atlético de Madrid no tiene previsto acudir en principio al mercado de enero para retocar su plantilla. Pero eso no es obstáculo para que la dirección deportiva, con el refuerzo de Mateuy Alemany, permanezca atentos ante posibles oportunidades. Además. hay jugadores por lo que se escucharán ofertas y sus posibles salidas podrían conllevar la llegada de un sustituto, con el foco puesto en este sentido en el centro del campo. Y es que, el nombre de Conor Gallagher sigue estando en boca de todos.

El futuro de Gallagher, en el aire

Al mediocentro inglés, habitual suplente en los planes de Diego Simeone, no le faltan pretendientes para regresar a la Premier League, siendo el Manchester United el club que ha sonado con más fuerza para repatriarlo. Pero en el Metropolitano no piensan regalarlo. Tras pagar 42 millones de euros por su traspaso procedente del Chelsea, no se conformarían con recibir menos de 30 en un hipotética venta. Una operación que si se produce podría sacar de nuevo a la palestra el nombre de Éderson dos Santos.

La oferta del Atlético por Éderson

El brasileño, en realidad, era el gran objetivo de los rojiblancos para reforzar la medular en el verano de 2024. "Ofrecieron entre 45 y 50 millones, pero Atalanta pedía más", reconoció meses atrás su agente, André Cury, en una entrevista en As. En concreto, la entidad de Bérgamo se descolgó pidiendo 80 millones. Unas pretensiones que llevaron al club colchonero a descartar esa vía y decantarse por Gallagher.

La posible salida de Émerson, "en invierno o verano"

Un año y medio después de aquello, el inglés tiene un papel secundario en los planes del 'Cholo' y el brasileño sigue siendo uno de los centrocampistas más codiciados del fútbol europeo. Pero su precio ya no es tan elevado, tal y como ha confirmado también su propio representante, esta vez en la Cadena Ser. "Es una oportunidad. El Atalanta no ha querido venderlo pese a recibir ofertas muy altas, pero creo que en esta ventana del mercado de fichajes de invierno o de verano harán la operación. Le falta poco para terminar el contrato (acaba en 2027) y podrían llegar a rebajar a la mitad su precio, entre 30 o 40 millones. Es un jugador espectacular que tiene de los mejores números de Europa en su posición”, señaló Cury.

De sus palabras se deduce que el internacional 'canarinho' de 26 años no está por la labor de renovar con el conjunto italiano, forzando de algún modo a su traspaso en los próximos mercados. Después de que ya estuviese en la agenda de clubes de la talla de la Juventus, el Tottenham o el Manchester United, a buen seguro no le faltarán ofertas. Está por ver si el Atlético retoma su 'plan A', algo que facilitaría sin duda la posible venta de Gallagher.