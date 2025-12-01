El Bayern de Múnich acelera las renovaciones: Upamecano y Kane, prioridades absolutas

El Bayern Múnich acelera las gestiones para asegurar la continuidad de Dayot Upamecano y Harry Kane, dos piezas esenciales en su proyecto deportivo

La situación contractual de Dayot Upamecano y Harry Kane ha encendido las alarmas en el entorno del Bayern Múnich, pero desde la directiva bávara transmiten tranquilidad y optimismo. Tanto Uli Hoeness como Max Eberl han dejado claro que el club trabaja intensamente para asegurar la continuidad de sus dos figuras.

Upamecano, cada vez más cerca de seguir en Alemania

El caso de Upamecano es uno de los más sensibles, ya que el defensor francés está a apenas unos meses de finalizar su contrato y podría comenzar a negociar libremente su futuro en cuestión de semanas. Con solo siete meses restantes de vínculo, varios gigantes europeos —entre ellos Real Madrid y PSG— han mostrado interés en él.

Sin embargo, las declaraciones recientes de Hoeness sugieren que el Bayern ha actuado a tiempo. El presidente honorario fue contundente al afirmar que el jugador está muy próximo a renovar: “Creo que firmará la extensión de su contrato”, expresó con seguridad.

Por su parte, Max Eberl, director general deportivo, también se pronunció de forma positiva. Según él, Upamecano se siente “muy, muy cómodo” en el club, y las conversaciones avanzan sin grandes obstáculos. El directivo explicó que solo faltan ajustar algunos detalles contractuales menores, lo que deja entrever un acuerdo prácticamente cerrado.

Harry Kane, otra pieza clave que el Bayern quiere asegurar

Además de Upamecano, el Bayern trabaja para blindar el futuro de Harry Kane, cuya situación ha atraído una intensa atención mediática. Aunque el delantero inglés tiene contrato hasta 2027, algunos medios internacionales han insinuado la posibilidad de un movimiento anticipado si se activa su cláusula de rescisión.

Eberl fue claro respecto al delantero: “Queremos que Harry se quede a largo plazo. Él sabe lo que quiere y tenemos un plan para él”, afirmó. Estas palabras llegan en medio de rumores que vinculan al goleador con un supuesto interés del FC Barcelona, lo que ha aumentado el seguimiento sobre su caso.

El directivo añadió que mantienen conversaciones directas con Kane y confían plenamente en que el proyecto deportivo del Bayern es lo suficientemente sólido para retenerlo. Para la entidad alemana, su continuidad es una prioridad estratégica.

El Bayern apuesta por la estabilidad de su proyecto deportivo

La dirigencia del Bayern considera indispensable mantener a sus jugadores más determinantes. Tanto Upamecano como Kane representan pilares en el esquema actual, y garantizar su permanencia forma parte de un plan mayor para reforzar la competitividad del equipo de cara a los próximos años.

Eberl recalcó que ambos futbolistas encajan perfectamente en la visión a futuro del club y que el Bayern les ofrece un entorno ideal para continuar creciendo. Por ello, las renovaciones se han convertido en un punto central dentro de la agenda directiva.

Un desenlace cercano

Aunque aún no hay fechas oficiales, desde Múnich confían en cerrar pronto los acuerdos. El Bayern, según diversas fuentes internacionales, quiere dejar resueltas ambas situaciones cuanto antes para evitar distracciones y consolidar un proyecto que busca permanecer en la élite del fútbol europeo.