Jornada 12 de la Bundesliga 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga alemana en vivo online

La Bundesliga celebra su jornada 12, que da comienzo hoy con el Borussia Monchengladbach - Leipzig. A destacar el duelo entre Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund y Bayern Múnich - St. Pauli

Este viernes 28 de noviembre da comienzo la jornada 12 de la Bundesliga con un duelo importante. El Borussia Monchengladbach recibe al segundo clasificado: el Leipzig. Ante un Bayern Múnich que se está mostrando intratable, los de Ole Werner son los que más cerca están siguiendo a los de Kompany. Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund son terceros y cuartos, y cuyo duelo servirá para dilucidar quién de los dos se suma a la pelea. El Bayern Múnich tiene, a priori, un partido asequible en casa ante el St. Pauli.

El Leipzig quiere meter presión al Bayern

En el día de hoy a las 20:30 arrancará la jornada 12 de la Bundesliga. El Borussia Monchengladbach recibe al Leipzig en un duelo en el que los visitantes quieren sumar de tres en tres para intentar darle un poco de emoción a un campeonato que parece tener escrito el nombre del ganador mucho antes de empezar. Seis puntos de distancia separan al Leipzig del Bayern. Para ello, los de Ole Werner deben sumar los tres puntos ante un Borussia Monchengladbach que se encuentra en mitad de tabla, sin mucho en juego ni por arriba ni por abajo.

Ya el sábado, a las 15:30 horas, el Bayern Múnich recibe en casa al St. Pauli. Los de Kompany llegan lanzados en la Bundesliga, aunque esta semana cayeran derrotados en Londres ante el Arsenal, con un contundente 3-1. El cuadro de Baviera no conoce la derrota aún en el torneo doméstico y buscarán prolongar esta racha ante un St. Pauli que lucha por huir de los puestos de descenso.

Aunque el que seguramente sea el duelo más apasionante de la jornada en Alemania, sea el que enfrente a Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund. Ambas escuadras son terceros y cuartos en discordia en el campeonato. El que salga vencedor dará un salto de motivación importante. Ambos equipos, además, llegan lanzados tras sus victorias en Champions. El Leverkusen ante el City y el Dortmund ante el Villarreal.

Horarios y partidos de la Bundesliga en la jornada 12

¿Dónde ver la liga alemana en España?

Los partidos de la jornada 12 de la Bundesliga se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.