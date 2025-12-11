Kompany se rinde al talento de Karl: “Siempre es peligroso, incluso en su peor día”

La irrupción explosiva de Lennart Karl en la Champions lo confirma como el nuevo rostro del Bayern y una de las mayores promesas del fútbol europeo

Con apenas 17 años, Lennart Karl continúa sorprendiendo a Europa tras anotar por tercer partido consecutivo en la Liga de Campeones, consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol alemán.

Un talento precoz que ya hace historia

El joven atacante bávaro se ha convertido en el futbolista más joven en la historia del torneo en marcar en tres encuentros seguidos, superando incluso a la marca establecida por Kylian Mbappé en sus inicios. Su último tanto llegó tras una acción brillante: controló con la pierna izquierda y conectó un disparo potentísimo con la derecha, una jugada que encendió al Allianz Arena y confirmó su enorme calidad.

El Bayern llevaba años buscando un jugador que representara el símbolo de la nueva era tras las salidas de Robben, Ribéry y Lewandowski. Aunque Harry Kane vive un momento extraordinario, la afición sabe que el futuro del club se llama Lennart Karl.

Un talento alemán que recuerda a Musiala y Lamine Yamal

Su desparpajo y madurez en el campo evocan al impacto que tuvieron en su momento jóvenes como Jamal Musiala o Lamine Yamal. A Karl no le intimidan ni la presión ni los escenarios grandes: juega con naturalidad, pide la pelota y decide partidos.

En las categorías inferiores de Alemania ya había dejado su sello. Durante el Europeo Sub-17, pese a la eliminaci��n temprana de la ‘Mannschaft’, Karl sobresalió como el jugador más determinante del torneo gracias a su técnica, aceleración y lectura del juego.

De extremo a mediapunta: evolución acelerada

Aunque inicialmente actuaba pegado a la banda derecha, su impacto ha sido tan inmediato que en el Bayern lo han reconvertido a mediapunta, posición desde la que participa mucho más en la creación. Su comprensión de los espacios cercanos al área rival es uno de sus rasgos más destacados, un atributo que lo convierte en un jugador extremadamente peligroso.

En la Champions ya suma tres goles, cuatro partidos y dos premios al mejor jugador, cifras extraordinarias para alguien que aún no alcanza la mayoría de edad. Kompany, su entrenador, lo definió como un futbolista "capaz de generar peligro incluso en sus días menos inspirados".

Candidato a la selección alemana y joya intocable del Bayern

El Bayern es plenamente consciente de su valor. Karl ya acumula más de 700 minutos, cinco goles y dos asistencias entre todas las competiciones, con nueve titularidades desde su irrupción. En Alemania muchos se preguntan cuánto tardará en recibir la llamada de Julian Nagelsmann para la selección absoluta.

Con el Mundial 2026 a solo unos meses y una plaza abierta en la banda derecha, su nombre aparece cada vez con más fuerza. Si continúa a este ritmo, su convocatoria podría dejar de ser una posibilidad para convertirse en una realidad inevitable.