Haaland vuelve a insinuar su futuro en el Bernabéu tras su exhibición con el Manchester City

Los partidos de Champions League en el Santiago Bernabéu suelen convertirse en escaparates que condicionan carreras, y la última visita del Manchester City no fue una excepción. Erling Haaland volvió a dejar gestos y declaraciones que alimentan la idea de que mantiene abierta una posible salida futura, reforzando el impacto que siempre le provoca el feudo madridista

El Santiago Bernabéu volvió a vivir una noche de Champions League que dejó mucho más que la derrota del Real Madrid ante el Manchester City. Tras el encuentro, y habiendo anotado el tanto de la remontada, Erling Haaland volvió a consolidar una tendencia que se ha repetido en cada una de sus visitas: su conexión especial con el feudo madridista.

A lo largo de los años, varias figuras han cambiado su destino deportivo tras actuaciones brillantes en Chamartín. Frenkie De Jong, Robert Lewandowski o Kylian Mbappé son algunos de los futbolistas que experimentaron noches influyentes, de forma directa o indirecta, en sus decisiones futuras. En el caso del delantero noruego, los gestos se están acumulando. Después del partido, Haaland dejó entrever nuevamente el porqué de la denominada ‘cláusula de libertad’ incluida en su reciente renovación con el club inglés.

Un escenario que seduce a Haaland

El delantero no ocultó su fascinación por el Bernabéu, asegurando que es uno de los estadios donde más disfruta. Además, elogió el carácter competitivo de futbolistas como Asensio o Rüdiger, con quienes mantuvo un duelo muy reñido durante gran parte del choque. Su discurso encaja con la filosofía que ha mantenido desde el inicio de su carrera: controlar su propio camino mediante cláusulas liberatorias que le permitan decidir cuándo dar un paso al frente.

La llamada ‘cláusula de liberación’ fue una condición indispensable para su última renovación. Los dirigentes del Manchester City entendieron desde el primer momento que Haaland necesitaba tener en sus manos la posibilidad de activar una salida futura. A cambio, le ofrecieron un contrato a largo plazo con estatus de jugador referencia, el sueldo más elevado del vestuario y el liderazgo absoluto del proyecto de Pep Guardiola. Sin embargo, esa libertad contractual, ejecutable únicamente para clubes fuera de la Premier League, quedó como sello característico de la agente Rafaela Pimenta, heredera de las prácticas del fallecido Mino Raiola.

Un contrato largo, pero con una salida real

Aunque su contrato se extiende hasta 2034, Pimenta logró mantener activa una vía de escape cercana a los 200 millones de euros. Esa herramienta, que siempre fue prioritaria para su agencia, otorga al delantero el control de su futuro. En Madrid lo saben y vigilan cada detalle, conscientes de que el escenario nunca había estado tan abierto.

El City confía en retenerlo, pero también entiende que, con un jugador de tal magnitud, predispuesto a decidir su destino, el margen de maniobra siempre será reducido. Además, los elogios del astro noruego por el Santiago Bernabéu y los jugadores del Real Madrid juegan en contra de los ‘Sky Blues’, alimentando las especulaciones sobresu futuro, más aún cuando se acerca el próximo verano, fecha donde podría aplicar la ‘cláusula de liberación’.