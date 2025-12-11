El Comité confirma la sanción a Carvajal, Carreras, Endrick, Santi Cazorla, Fede Viñas y Luis Milla en LaLiga

La decisión tomada, con los jugadores que vieron tarjeta roja directa, ha llevado a un castigo más duro a los futbolistas del Real Madrid, con dos partidos, a diferencia del encuentro de suspensión que ha recibido el centrocampista del Oviedo y del Getafe

El Comité de Disciplina ha hecho oficial las sanciones a los jugadores de LaLiga que vieron tarjeta roja directa en la jornada 15 de LaLiga EA Sports. En este sentido, los más perjudicados han sido Carvajal, Carreras y Endrick, que han recibido un castigo de dos partidos por sus correspondientes expulsiones en el encuentro contra el Celta del pasado domingo, lo que les deja sin jugar contra Alavés y Sevilla. Por otro lado, Santi Cazorla, Fede Viñas y Luis Milla estarán de baja tan solo un choque, siendo ausencias sensibles en esta semana para Luis Carrión y Bordalás.

Dos partidos de suspensión para los jugadores del Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Celta ha traído más malas noticias para Xabi Alonso, tal y como se preveía tras el acta de Quintero González. Por un lado, Álvaro Carreras ha sido sancionado con dos partidos por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD", ya que el colegiado reflejó que el lateral del conjunto blanco le dijo "eres malísimo". Por otro lado, Endrick, que estaba en el banquillo y no jugó un minuto frente a los de Claudio Giráldez, ha recibido el mismo castigo por "protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD". Por último, Dani Carvajal, que sigue lesionado y en el proceso de recuperación, se despide de 2025 sin poder vestirse más de corto por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD", ya que el árbitro señaló en el informe tras el choque en el Santiago Bernabéu que el capitán de la entidad merengue le dijo "el nivel que dais y luego llorando en rueda de prensa".

Además, Fran García vio doble tarjeta amarilla en apenas dos minutos, por lo que solo será baja para el encuentro del próximo domingo ante el Alavés, en el que jugadores como Sivera ya avisa de cómo puede llegar el Real Madrid. Sin embargo, Carreras, Carvajal y Endrick son ausencias confirmadas para viajar a Vitoria y enfrentarse al conjunto de Coudet y para recibir en el Santiago Bernabéu al Sevilla el próximo sábado 20 de diciembre, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, previo al parón navideño. De esta manera, Xabi Alonso cuenta con un serio problema de cara a la alineación de este fin de semana, ya que solo tiene dos defensas disponibles, de momento: Asencio y Rüdiger.

Luis Milla, baja para el Espanyol y Santi Cazorla y Fede Viñas para visitar al Sevilla

Por su parte, Luis Milla no podrá estar disponible, solamente tras recibir un partido de sanción, para jugar ante el Espanyol el próximo sábado en El Coliseum por su tarjeta roja vista ante el Getafe, ya que el Comité ha considerado la misma por "insultar, ofender, amenazar o provocar a otro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. Además, Santi Cazorla y Fede Viñas han recibido el mismo castigo y se perderán el encuentro del domingo frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán por "producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación al artículo 52 CD.