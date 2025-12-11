Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, sobre su futuro: "No va de mí el tema, me preocupa el próximo partido del Real Madrid, que es lo importante”

El Real Madrid encajó ante el Manchester City un golpe que profundiza su delicado momento competitivo. Tras el 1-2 en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso analizó con franqueza un partido marcado por errores puntuales, falta de contundencia y un equipo que, entre bajas y dudas, no termina de encontrar estabilidad

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, admitió que la derrota ante el Manchester City duele especialmente por cómo llegó. El conjunto blanco se adelantó temprano y manejaba el encuentro con solvencia, pero un córner y un penalti en apenas diez minutos cambiaron por completo el rumbo del partido. Alonso lamentó que el equipo no supiera gestionar ese golpe: necesitaban conceder muy poco ante un rival como el City, y ese pequeño margen de error fue suficiente para que los ingleses remontaran.

El entrenador insistió en que, pese al bajón anímico que supuso el 1-1, su equipo siguió intentándolo. Recordó que la falta de finura en los últimos metros impidió que las ocasiones cristalizaran en un empate que, a su juicio, habrían merecido.

La situación del equipo y el peso de las bajas

Xabi Alonso contextualizó el momento actual: el equipo arrastra un periodo complejo en juego y sensaciones, agravado por un número importante de ausencias. Esa falta de solidez condiciona cada detalle del partido y convirtió el tanto del empate de los ‘Sky Blues’ en una carga demasiado pesada. El tolosarra no escondió que el equipo debe mejorar “mucho” en concentración y control de momentos clave.

Con todo, defendió a la plantilla y rechazó cualquier señalamiento individual. Para Alonso, el compromiso no está en duda.

Los pitos del Bernabéu y la reacción de la afición

El técnico restó dramatismo a los silbidos que se escucharon en algunos tramos del partido. “El Bernabéu ha visto mucho y sabe mucho”, recordó, subrayando que también hubo fases en las que la grada apoyó y empujó al equipo. Aseguró que no tiene nada que reprochar ni al público ni a sus jugadores, y que la clave pasa por mantener la unión.

Asimismo, dejó entrever su discrepancia con la interpretación arbitral en el gol del empate, señalando una posible falta sobre Courtois, aunque evitó profundizar sin revisar las imágenes.

Entre las sombras del resultado, Xabi destacó la actuación de Rodrygo Goes, autor del gol madridista. El brasileño atraviesa semanas difíciles por su falta de protagonismo, pero ante el City firmó un partido notable, desequilibrante y lleno de intención. “Ha sido un gran Rodrygo”, señaló. El abrazo del jugador al técnico al ser sustituido simbolizó, según Alonso, la cercanía y cohesión que el equipo necesita para remontar el vuelo.

El futuro de Xabi Alonso, en el aire

Preguntado por su futuro personal, Xabi Alonso se mostró tajante: su única preocupación es el próximo encuentro. No quiso valorar su situación a corto plazo y recordó que el foco debe estar en el equipo y en cómo ayudar a los jugadores a salir del bache: "No va de mí el tema, me preocupa el próximo partido del Real Madrid, que es lo importante”.

El Madrid, insistió, solo podrá revertir la dinámica “juntos”, con trabajo, calma y contundencia en los momentos clave. Ahora tocará esperar si el técnico tolosorra tendrá una nueva oportunidad de asegurar su cargo en la próxima jornada de LaLiga, o si, por el contrario, esta derrota pondrá punto final a su experiencia como entrenador blanco.