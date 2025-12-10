Alineaciones Real Madrid - Manchester City: Alineaciones probables de Real Madrid y Manchester City en la jornada 6 de la Champions League

Xabi Alonso podría introducir novedades en su once inicial con respecto al partido contra el Celta, ya que jugadores como Militao siguen con sus procesos de recuperación y el técnico cuenta con hasta seis bajas en defensa

El Real Madrid encara el duelo contra el Manchester City con serios problemas en el aspecto defensivo. De hecho, Xabi Alonso llamó a José Reyes, hijo del memorable futbolista sevillano para participar en el entrenamiento del pasado lunes ante la gran cantidad de bajas. Además, Mbappé se mantiene como seria duda al no saltar al terreno de juego de Valdebebas en la sesión previa al choque frente a los de Pep Guardiola. En este sentido, el técnico catalán podría hacer pocas modificaciones, ya que los ingleses han vencido sus tres últimos partidos.

Xabi Alonso, con varias dudas en el once inicial

Xabi Alonso volverá a contar con la figura de Thibaut Courtois bajo palos. El belga está siendo uno de los jugadores más destacados del Real Madrid y una de las noticias más positivas del equipo, clave con sus paradas y actuaciones en los diferentes encuentros de LaLiga y de la UEFA Champions League. Por delante del portero internacional podría situarse Fede Valverde de lateral derecho. La gran cantidad de bajas en la parcela defensiva podría hacer de nuevo retrasar la posición del jugador uruguayo. A su lado estarían Asencio y Rüdiger, los únicos centrales disponibles tras la dura lesión de Militao y confirmada el pasado lunes.

Por otro lado, Arda Güler podría ser de nuevo titular, al igual que lo fue en el encuentro contra el Celta que terminó en derrota para el Real Madrid. Además, todo apunta a que Bellingham y Tchouameni seguirán entrando en el once inicial. De la misma manera, Vinicius podría estar en la banda izquierda y dejando la duda de Mbappé en el ataque, debido a su ausencia en el entrenamiento de ayer. Por último, Xabi Alonso podría apostar por la opción de Dani Ceballos en el centro del campo, con el objetivo de mantener los cuatro jugadores en la zona de creación del juego.

Rodri y Stones, bajas principales para el Santiago Bernabéu

El Manchester City llega en buen estado de forma al partido en el Santiago Bernabéu. Los tres triunfos en los últimos partidos de la Premier League han podido fortalecer aún más a un equipo que vendrá en busca de resarcirse del 3-1 de la pasada temporada que le dejó eliminado de la UEFA Champions League. Por ello, todo apunta a que Donnarumma seguirá siendo el portero titular. Por delante se podrían ubicar Aké, Ruben Dias, Gvardiol y Rico Lewis. Por otro lado, Bernardo Silva, Nico González y Phil Foden podrían estar en la sala de máquinas, dejando de esta manera a Cherki, Haaland y Doku formando el tridente de ataque contra el Real Madrid.

Onces posibles de Real Madrid y Manchester City

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Asencio Rüdiger, Carreras, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Ceballos, Vinicius y Mbappé.

Manchester City: Donnarumma, Aké, Ruben Dias, Gvardiol, Rico Lewis, Bernardo Silva, Nico González, Phil Foden, Cherki, Haaland y Doku