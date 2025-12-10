La exigencia de Julián Álvarez con el Atlético: "Fue innecesario"

El argentino mostró su felicidad tanto por la valiosa victoria obtenida en la Champions ante el PSV Eindhoven como por su gol, el cuarto que firma en la competición. Pero al mismo tiempo echó en falta mayor acierto para no haber tenido que sufrir

El Atlético de Madrid tuvo que sufrir, pero firmó en Eindhoven una victoria fundamental ante el PSV para mantener vivas sus opciones de cara a finalizar en el 'top 8' de la Champions, donde se encuentra de forma momentánea a la espera de que finalice la jornada. Con dos partidos aún por delante, frente al Galatasaray fuera de casa y contra el Bodo Glimt en el Metropolitano, crece la ilusión de lograr un billete directo para los octavos, después de que el primer objetivo de seguir adelante mediante la eliminatoria intermedia está ya virtualmente asegurado.

La 'Araña' volvió a picar lejos de casacasi cuatro meses después

Además, el encuentro disputado en el Philips Stadion sirvió para que los colchoneros se reivindicaran lejos de su feudo, pues venían de sumar dos derrotas seguidas en LaLiga como visitante y también habían perdido en sus dos salidas en la máxima competición continental. Y en el plano personal, también ayudó a que Julián Álvarez se sacudiera las críticas por el pobre rendimiento ofrecido en los últimos partidos, logrando su gol número 11 y el segundo lejos de la capital madrileña, algo que no conseguía desde mediados del pasado mes de agosto.

Por todo ello, la 'Araña' mostró su satisfacción. "Estamos muy contentos, lo necesitábamos después de las dos derrotas. Sabíamos que no iba a ser fácil, ellos juegan bien, habían ganado muchos partidos, ganaron en Anfield, al Nápoles... Sabíamos que iba a costar, pero hicimos un gran partido", señaló en los micrófonos de Movistar, donde expresó también su felicidad por anotar su cuarto tanto en la Champions: "Contento en lo personal, pero sobre todo por los tres puntos para el equipo. Sabemos lo difícil que es esta competición y tenemos que seguir sumando".

Aunque no todo eran buenas palabras en el discurso del delantero argentino. Exigente, como su entrenador, Julián Álvarez también puso un pero al triunfo, echando en falta mayor acierto de cara a portería para no vivir con angustia los últimos minutos tras el 2-3 de los neerlandeses. "Terminamos el partido sufriendo innecesariamente, porque pudimos hacer más goles si hubiéramos estado más finos", aseguró, admitiendo al mismo tiempo que aún deben seguir trabajando para mejorar sus prestaciones fuera del Metropolitano. "Son cosas que tenemos que mejorar. A veces por detalles se definen las cosas. Estamos trabajando bien. Los detalles marcan la diferencia, pero hay que estar en todos", sentenció.

Elogios a Sorloth

Por otro lado, el internacional albiceleste también elogió la actuación de su compañero Alexander Sorloth, que firmó el tercer tanto rojiblanco y completó una destacada actuación que le hizo merecedor del premio al MVP del encuentro. "Siempre trabaja mucho y se lo merece. Hoy nos echó una mano enorme en un encuentro muy difícil. Arriba ganó todo y eso da un respiro al equipo", destacó sobre el delantero noruego, que sigue pidiendo a base de goles mayor continuidad en el once de Simeone.